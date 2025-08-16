Sara Corrales compartió emotivo mensaje sobre su vestido de novia: "La más afortunada"

Sara Corrales compartió con emoción la noticia de su matrimonio y, junto a ella, mostró su vestido más especial.

¿Con quién se casó Sara Corrales?

Sara Corrales dio el “sí” rotundo a Damián Pasquini, quien compartió la feliz noticia el pasado jueves 14 de agosto. El empresario reveló que fue una boda inolvidable, descrita como la ceremonia de sus sueños.

Por su parte, la actriz no dudó en mostrar a través de sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de su gran día.

Damián Pasquini es un reconocido empresario argentino y experto en marketing, lleva 19 años viviendo en México, país donde conoció a Sara.

Actualmente es socio director de GrupoMap, compañía de marketing promocional con más de 43 años de trayectoria, y también se desempeña como socio CEO de Azzgency LATAM, consultora especializada en Amazon.

El mensaje más especial de Sara Corrales sobre su vestido de matrimonio | Foto AFP/ Gustavo Caballero

¿Cómo se conoció Damián Pasquini con Sara Corrales?

Se cuenta que fue Sara Corrales quien dio el primer paso al escribirle por WhatsApp a Damián Pasquini.

Desde entonces organizaron una cena que marcó el inicio de su historia de amor y poco después, ya pensaban en matrimonio.

A lo largo de su relación han compartido distintos momentos que han fortalecido su vínculo y consolidado su amor.

¿Qué dijo Sara Corrales de su boda?

A través de redes sociales, Sara compartió un emotivo mensaje de su vestido de boda. Allí expresó que fue un vestido que la hizo sentir única en esta fecha tan especial.

"Que me hizo sentir la mujer más afortunada y radiante en este día tan especial...Un look que no solo vistió a la novia… vistió la esencia de un amor eterno".

La actriz compartió imágenes de los instantes previos a la ceremonia, justo antes de dar su esperado “sí” rotundo.