Sara Corrales responde a críticas en redes por su rutina en embarazo: "Un saludito para ustedes"

Sara Corrales ha decidido vivir uno de los momentos más importantes de su vida con la misma honestidad con la que ha construido su presencia pública, y enfrentar el debate con argumentos, claridad las críticas que han llegado a su perfil digital por la rutina de embarazo.

¿Por qué Sara Corrales decidió mantenerse activa durante el embarazo?

Desde que anunció que sería mamá, Corrales ha recalcado que este proceso tiene un significado profundo para ella y su familia, especialmente porque en algún momento las probabilidades no parecían estar de su lado.

Sara Corrales habló sin filtros sobre las críticas que recibió por hacer ejercicio mientras espera a su primera hija y dejó claro su punto de vista. (Foto Gustavo Caballero/AFP)

Para Sara, el ejercicio no es una práctica superficial ni estética, sino una herramienta de bienestar físico y emocional. Mantenerse en movimiento le ha ayudado a conservar energía, reducir molestias propias de la gestación y fortalecer su estabilidad mental.

¿Qué tipo de críticas recibió la actriz en redes sociales?

Tras compartir videos y fotografías entrenando, Sara empezó a recibir mensajes cargados de juicio y advertencias, algunos usuarios llegaron a insinuar que levantar peso o realizar actividad física podría poner en riesgo la vida de su bebé, e incluso le escribieron comentarios que cuestionaban su responsabilidad como madre.

Sara Corrales compartió algunos de los mensajes críticos que recibió tras mostrar su rutina de ejercicio durante el embarazo. | Foto AFP: Gabe Ginsberg

La actriz decidió no ignorar estos mensajes y los expuso públicamente para evidenciar el tipo de presión a la que muchas mujeres embarazadas se enfrentan en redes.

Lejos de victimizarse, Sara Corrales usó esta experiencia para abrir una conversación más amplia sobre la desinformación y el control social que aún persiste sobre el cuerpo femenino, especialmente durante la maternidad.

¿Cómo defendió su postura frente a los señalamientos?

Con serenidad y carácter, Sara Corrales respondió que su embarazo está acompañado por profesionales de la salud y que cada decisión que toma cuenta con respaldo médico.

Más allá del ejercicio, el mensaje de Sara apunta a algo más profundo: la necesidad de respetar los procesos individuales, cada embarazo es distinto y no existe una fórmula única válida para todas.

Mientras espera la llegada de Mila, Sara Corrales continúa compartiendo su proceso con transparencia, recordando que la maternidad también puede vivirse desde la fuerza, la autonomía y la confianza en el propio cuerpo.