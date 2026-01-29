Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales responde a críticas en redes por su rutina en embarazo: "Un saludito para ustedes"

Sara Corrales alzó la voz frente a las críticas por hacer ejercicio durante su embarazo y explicó por qué decidió continuar activa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Sara Corrales no se quedó callada y respondió a quienes la criticaron por entrenar durante su embarazo, defendiendo el bienestar y la información médica.
Sara Corrales no se quedó callada y respondió a quienes la criticaron por entrenar durante su embarazo, defendiendo el bienestar y la información médica. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

Sara Corrales ha decidido vivir uno de los momentos más importantes de su vida con la misma honestidad con la que ha construido su presencia pública, y enfrentar el debate con argumentos, claridad las críticas que han llegado a su perfil digital por la rutina de embarazo.

Artículos relacionados

¿Por qué Sara Corrales decidió mantenerse activa durante el embarazo?

Desde que anunció que sería mamá, Corrales ha recalcado que este proceso tiene un significado profundo para ella y su familia, especialmente porque en algún momento las probabilidades no parecían estar de su lado.

Sara Corrales espera que el parto sea natural.
Sara Corrales habló sin filtros sobre las críticas que recibió por hacer ejercicio mientras espera a su primera hija y dejó claro su punto de vista. (Foto Gustavo Caballero/AFP)

Para Sara, el ejercicio no es una práctica superficial ni estética, sino una herramienta de bienestar físico y emocional. Mantenerse en movimiento le ha ayudado a conservar energía, reducir molestias propias de la gestación y fortalecer su estabilidad mental.

Artículos relacionados

¿Qué tipo de críticas recibió la actriz en redes sociales?

Tras compartir videos y fotografías entrenando, Sara empezó a recibir mensajes cargados de juicio y advertencias, algunos usuarios llegaron a insinuar que levantar peso o realizar actividad física podría poner en riesgo la vida de su bebé, e incluso le escribieron comentarios que cuestionaban su responsabilidad como madre.

Sara Corrales
Sara Corrales compartió algunos de los mensajes críticos que recibió tras mostrar su rutina de ejercicio durante el embarazo. | Foto AFP: Gabe Ginsberg

La actriz decidió no ignorar estos mensajes y los expuso públicamente para evidenciar el tipo de presión a la que muchas mujeres embarazadas se enfrentan en redes.

Lejos de victimizarse, Sara Corrales usó esta experiencia para abrir una conversación más amplia sobre la desinformación y el control social que aún persiste sobre el cuerpo femenino, especialmente durante la maternidad.

Artículos relacionados

¿Cómo defendió su postura frente a los señalamientos?

Con serenidad y carácter, Sara Corrales respondió que su embarazo está acompañado por profesionales de la salud y que cada decisión que toma cuenta con respaldo médico.

Más allá del ejercicio, el mensaje de Sara apunta a algo más profundo: la necesidad de respetar los procesos individuales, cada embarazo es distinto y no existe una fórmula única válida para todas.

Mientras espera la llegada de Mila, Sara Corrales continúa compartiendo su proceso con transparencia, recordando que la maternidad también puede vivirse desde la fuerza, la autonomía y la confianza en el propio cuerpo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió al hablar de su futuro sentimental

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre su vida sentimental y fue contundente al hablar del tema.

Karola en Buen día Colombia - Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro impactó al presumir su nuevo look

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, dejó a más de uno boquiabierto al revelar el resultado de su nuevo corte de cabello.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz compartió impactante testimonio sobre difícil situación que vivió años atrás

Yaya Muñoz abrió su corazón para contar cómo años atrás vivió una situación que la llevó a convertirse en una mujer fuerte.

Lo más superlike

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

El duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami contará además con la presentación de Hamilton, conocido como ‘Afrorockstar’.

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal