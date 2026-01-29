¿Indirecta para Tini? El nombre de la hija de la ex de Rodrigo De Paul que encendió las redes

El nacimiento de la hija de Camila Homs volvió a ubicar a la modelo en el centro de la conversación digital.

Esta vez, no solo por la llegada de su tercera hija, sino por el nombre elegido, que rápidamente despertó comparaciones, recuerdos de viejas polémicas y una ola de interpretaciones en redes sociales.

¿Cuál es el nombre de la tercera hija de Camila Homs?

Camila Homs dio a luz a Aitana, su primera hija junto al futbolista José “El Principito” Sosa, con quien mantiene una relación desde hace más de un año. El nacimiento se produjo durante las últimas horas del martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aitana es la tercera hija de Homs, quien ya es madre de Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con Rodrigo De Paul. Por su parte, José Sosa también suma una nueva integrante a su familia, ya que es padre de Rufina y Alfonsina, hijas que tuvo con Carolina Alurralde.

Aunque la noticia del nacimiento fue celebrada por seguidores y personas cercanas a la pareja, el foco de atención en redes no tardó en desplazarse hacia un punto específico: el nombre de la bebé.

¿Por qué el nombre de Aitana generó tanto revuelo en redes?

Desde que se conoció que la hija recién nacida de Camila Homs se llama Aitana, las redes sociales comenzaron a elaborar teorías que rápidamente se viralizaron. Para muchos usuarios, el nombre no pasó desapercibido debido a su asociación directa con Aitana Ocaña, cantante española que años atrás fue vinculada sentimentalmente con Sebastián Yatra.

Esta referencia abrió la puerta a una cadena de interpretaciones que remiten a una de las rupturas más comentadas del pop latino: la de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, ocurrida en 2020. En ese momento, surgieron rumores —que nunca fueron confirmados oficialmente— que señalaban a Aitana Ocaña como una posible tercera en discordia, versiones que cobraron más fuerza cuando tiempo después la artista española inició una relación con el cantante colombiano.

Tini estuvo en una relación sentimental con Sebastián Yatra. (Foto Jason Koerner / AFP)

A partir de ahí, los usuarios en redes sumaron un nuevo elemento a la ecuación: la relación pasada entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini Stoessel. Cabe recordar que, tras su separación, Homs dejó entrever en distintas oportunidades que la ruptura fue dolorosa y que se sintió traicionada, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible infidelidad. En ese contexto, muchos seguidores interpretaron —sin pruebas ni confirmación— que Tini habría estado involucrada sentimentalmente con De Paul cuando él aún mantenía una relación con Cami.

Con ese antecedente, algunos usuarios comenzaron a sostener que el nombre Aitana podría ser una indirecta cargada de simbolismo o incluso una forma de venganza, aludiendo a la mujer que, según viejos rumores, habría estado relacionada con una infidelidad hacia Tini, hoy pareja de su expareja. Estas teorías se multiplicaron rápidamente en comentarios, publicaciones y debates digitales.

Sin embargo, es fundamental aclarar que todas estas interpretaciones surgen exclusivamente de rumores y lecturas hechas por usuarios en redes sociales.

Rumores afirman que el nombre de Aitana es una indirecta a Tini. (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué dijo Cami Homs sobre el nombre de su hija?

Lejos de las teorías que circularon tras el nacimiento, Camila Homs ya había hablado públicamente sobre el nombre Aitana semanas antes de dar a luz. En una entrevista previa, la modelo explicó que se trata de un nombre que le gusta desde hace muchos años, incluso desde antes de ser madre por primera vez.

Según contó, la elección no estuvo relacionada con terceros ni con situaciones del pasado, sino con una preferencia personal. Homs también explicó que el nombre le transmitía dulzura y luz, y que al compartirlo con José Sosa, ambos coincidieron rápidamente en que era una buena elección.

Además, el nombre Aitana tiene origen vasco y suele asociarse con significados como “gloria” o “mujer llena de gloria”, algo que también influyó en la decisión.