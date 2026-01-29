Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz colombiana causa furor en redes tras revelar los exorbitantes precios de su boda

Famosa actriz colombiana confesó en redes sociales que los precios de su boda son mucho más altos de lo que imaginaba.

Famosa actriz causa revuelo.
Famosa actriz colombiana causa revuelo al revelar los precios de su boda. (Foto de Freepik)

La actriz María Manuela Gómez, recordada por su papel de Valentina en la producción del Canal RCN Enfermeras, sorprendió al revelar los elevados precios de algunos de los elementos de su boda.

María Manuela Gómez actuando.
María Manuela Gómez interpretando a Valentina en Enfermeras. (Foto Canal RCN)

La bogotana anunció su compromiso a finales del año pasado con Gabriel Bureau. María Manuela había confesado a través de sus redes sociales que estaban planeando casarse en una hacienda y que quería que fuera una celebración simple y bastante familiar.

¿Por qué María Manuela Gómez considera que su boda está saliendo costosa?

Sin embargo, parece que no habían dimensionado los precios. En un video en su Instagram, la actriz confesó que no tenía idea de cuánto costaba realizar una boda.

“Parece chiste, pero es anécdota, de verdad que no tenía ni idea cuánto costaba hacer una boda”, escribió María Manuela Gómez en su publicación.

En el video mostró los precios del vestido, el venue, el fotógrafo, el catering y las flores que dan más de 60 millones de pesos.

La publicación rápidamente generó una ola de comentarios. Mientras muchos aseguran que no importa el precio mientras las cosas salgan como se sueñan, otros consideran que son precios exagerados y que no han sabido buscar bien.

La actriz y su pareja planean unirse en matrimonio este año, pero no han confirmado la fecha porque aún tienen muchas decisiones que tomar.

Además, María Manuela ha revelado que se encuentra muy feliz y ansiosa por este gran paso en su vida.

María Manuela ha confesado que quiere una boda de ensueño y, por ello, se encuentra afinando y puliendo cada detalle con dedicación.

Cada decisión, desde la decoración hasta el menú, está siendo cuidadosamente pensada para que la celebración refleje su personalidad y el amor que comparte con su pareja.

Los seguidores de María Manuela Gómez siguen a la expectativa por conocer cada detalle de esta boda soñada.

¿María Manuela Gómez sigue actuando?

Actualmente, María Manuela se encuentra lejos de las pantallas porque ha dedicado su tiempo a otras actividades profesionales, aunque no descarta en algún momento regresar a la actuación.

En las noches del Canal RCN se está transmitiendo la novela Enfermeras, donde podemos ver la interpretación de la actriz.

María Manuela Gómez se casa.
María Manuela Gómez se casa este año. (Foto Canal RCN)
