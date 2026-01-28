Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Agropecuario habría lanzado indirecta a su expareja Aida Victoria Merlano: "Todo pasa por algo"

Juan David Tejada compartió un mensaje en redes que avivó la polémica con su expareja Aida Victoria Merlano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
El Agropecuario lanza mensaje.
El Agropecuario lanza mensaje que muchos creen que es para Aida Victoria Merlano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del jinete Freepik)

El Rey de los Agropecuarios, Juan David Tejada, compartió una publicación con un mensaje que muchos interpretan como una indirecta para su expareja Aida Victoria Merlano.

El Agropecuario reaparece en redes.
El Agropecuario reaparece en redes con indirecta. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

¿Qué escribió Juan David Tejada en su publicación?

Tejada subió una serie de fotografías a sus redes sociales, pero lo que llamó la atención de los internautas fue el texto que acompañó las imágenes.

En ellas se le ve posando con un atuendo café y asegurando que siempre se debe buscar el lado positivo de la vida, porque todo pasa por algo.

Estas palabras reavivaron la controversia que existe entre Aida y Juan David desde que terminaron su relación el año pasado.

“La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno y positivo a las cosas. Recordar que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga”, escribió Juan David Tejada en su publicación.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su relación con Juan David Tejada?

La influenciadora se refirió por última vez a su relación con el agropecuario en un stream junto a Westcol, a comienzos de este año.

Allí reveló aspectos negativos de su convivencia con Tejada, lo que generó un gran debate en redes.

Tras esas declaraciones, Tejada anunció que saldría a desmentirla y a contar detalles de su versión, aunque no lo ha hecho.

Lo que sí circuló en la opinión pública fueron publicaciones que aseguraban que él pasaba aproximadamente nueve millones de pesos mensuales de manutención para su hijo Emiliano.

Las publicaciones sobre la manutención generaron comentarios en contra de Aida, pues algunos usuarios insinuaban que ella gastaba ese dinero en lujos y viajes.

La creadora de contenido respondió de manera tajante, aclarando que trabaja por lo suyo y que los gastos de Emiliano están cubiertos.

Además, enfatizó que se mueve en una camioneta G-Wagon gracias a su propio esfuerzo, y que nueve millones no representan gran cosa para ella.

Con estas palabras, Aida dejó claro que cada uno tiene sus propias fuentes de ingresos y que no depende de la manutención para sostener su estilo de vida.

Aida Victoria Merlano y El Agropecuario.
Aida Victoria Merlano y El Agropecuario terminaron el año pasado. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del jinete Freepik)

 

