El Supervillano de La casa de los famosos Colombia hizo llorar a Manuela Gómez; esta es la razón

Juanda Caribe cumplió nuevas misiones como supervillano y desató tensión que terminó afectando a Manuela Gómez.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Manuela Gómez llora.
Manuela Gómez llora por advertencia del supervillano en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

El supervillano de La casa de los famosos Colombia sigue haciendo de las suyas y esta vez la afectada fue Manuela Gómez.

Manuela Gómez se siente vulnerable.
Manuela Gómez se siente vulnerable por broma del Supervillano de la semana. (Foto Canal RCN)

¿Qué es el poder del sabotaje en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante esta semana, el Jefe activó el poder del sabotaje. Mediante votaciones, el público eligió al supervillano de la semana que debe cumplir con una serie de misiones sin que lo descubran.

Juanda Caribe fue el escogido por los televidentes y está encargado de cumplir con los retos que le pone el Jefe.

Si lo logra, tendrá inmunidad la próxima semana, pero si no lo consigue quedará nominado automáticamente.

El barranquillero ha cumplido con satisfacción las primeras misiones, que consistieron en desordenar toda la casa en compañía de Maiker.

Después tuvo que hacer un intercambio de ingredientes en la cocina, cambiando la sal por el azúcar y generando un mal rato entre los habitantes.

¿Por qué el supervillano hizo llorar a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

Asimismo, durante la noche, Juanda se dirigió a los baños y escribió un mensaje que advertía sobre Manuela, lo que causó intriga y especulaciones entre los participantes.

Lejos de intentar descubrir la verdad, Manuela se quebró emocionalmente y terminó llorando.

La participante cree que sus compañeros la señalan como la responsable de los desórdenes y teme que la acusen de ser la supervillana.

Esta situación la hizo sentir vulnerable y con miedo de ser enviada a placa por sus compañeros.

Marilyn se acercó para brindarle apoyo y recordarle que es una mujer fuerte que ha superado momentos difíciles.

Sin embargo, la tensión se mantuvo, pues Manuela también le reclamó a Alexa Torrex por insinuar que ella estaba detrás de los sabotajes.

La presión dentro de la casa se intensificó y dejó ver cómo las misiones de Juanda Caribe están logrando su objetivo: sembrar caos y desconfianza.

La dinámica ha convertido a Juanda Caribe en uno de los protagonistas de la semana.

Su capacidad para cumplir las misiones con creatividad y mantener la intriga lo posiciona como un jugador clave en esta semana de juego.

Manuela Gómez se deja afectar.
Manuela Gómez se deja afectar por la competencia. (Foto Canal RCN)
