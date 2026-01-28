Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanda Caribe se sometió al detector de mentiras y mantuvo en secreto su papel de Súper villano

Juanda Caribe superó la dinámica del detector de mentiras y logró ocultar su rol de súper villano en la competencia.

El humorista Juanda Caribe se sometió al detector de mentiras de La casa de los famosos Colombia 3 y no fue descubierto como el Súper villano de la semana.

Esta semana se conoció el nuevo superpoder otorgado por El Jefe. El poder del sabotaje es dado al elegido por el público, que también vota por las pruebas que debe realizar.

Juanda Caribe fue el escogido y hasta el momento ha logrado pasar desapercibido.

¿Qué dijo Juanda Caribe en el detector de mentiras de La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la primera dinámica del detector de mentiras, Juanda respondió preguntas del Jefe y de sus compañeros.

Entre ellas, si sentía atracción por alguna mujer de la casa, a lo que contestó que estaba enfocado en la competencia.

El detector lo desmintió, generando risas y comentarios entre los demás habitantes. También fue cuestionado sobre sus estrategias y diferencias con Johanna Fadul.

Sin embargo, nadie le preguntó por los desórdenes recientes, lo que le permitió salir bien librado de la actividad.

El barranquillero ha ejecutado con éxito varias misiones. Primero, ocasionó un desorden general en la casa junto a Maiker, su cómplice.

Luego, intercambió la sal por el azúcar en la cocina, generando molestias entre los participantes.

Más tarde, escribió un mensaje en el baño insinuando que Manuela estaba detrás de los sabotajes, lo que sembró dudas y tensión en sus compañeros.

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez al mensaje que le dejó Juanda en el baño en su rol como super villano?

El mensaje en el baño tuvo un impacto emocional en Manuela, quien terminó llorando y expresando miedo de ser enviada a placa por los demás famosos.

La empresaria siente que la están señalando injustamente y que podría convertirse en objetivo dentro del juego.

Marilyn le brindó apoyo, recordándole que es fuerte y que no debe dejarse afectar por las acusaciones.

Juanda Caribe continúa avanzando en su rol de supervillano, manteniendo la intriga y la polémica dentro de La casa de los famosos Colombia.

Si logra completar todas las misiones sin ser descubierto, obtendrá inmunidad la próxima semana.

Por ahora, su estrategia ha sido efectiva y ha logrado desviar las sospechas hacia otros, dejando claro que el juego apenas comienza.

