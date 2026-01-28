Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Stefanía Agudelo, hermana del difunto cantante Bayron Sánchez ‘B-King’, reveló a sus cientos de seguidores que el artista se le manifestó en las últimas horas a través de una señal que llegó en un momento clave de su vida, justo cuando decidió buscar ayuda psicológica para sobrellevar su muerte.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Por qué Stefanía Agudelo buscó ayuda psicológica tras cuatro meses de la muerte de B-King?

Con una fotografía tomada desde el consultorio de su psicóloga, Stefanía Agudelo decidió compartir con sus seguidores un momento personal que atraviesa actualmente. La joven influenciadora explicó que solo hasta ahora logró dimensionar la magnitud de la pérdida de su hermano, B-King.

¿Se manifestó B-King? Su hermana cuenta lo que vivió tras cuatro meses de su partida. (Foto Canal RCN).

Agudelo confesó que, aunque era consciente de su fallecimiento, sentía que se había mantenido anestesiada para no enfrentar el dolor. Por esta razón, decidió buscar ayuda profesional para seguir adelante de la mejor manera.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

“Después de cuatro meses desde que mi hermano partió, es que estoy cayendo en cuenta de la magnitud de su ausencia en mi vida. Suena loco, ¿verdad? Estaba como anestesiada, y aquí estoy haciendo terapia, algo que tanto me negué. Pedir ayuda no es debilidad, es un acto de amor propio”, expresó.

¿Qué señal recibió la hermana de B-King? Revelación que conmovió a los fans

Asimismo, en una publicación compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía contó que justo antes de iniciar su sesión con la psicóloga se encontró con una pluma de ave dentro del consultorio.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hijo de Arelys Henao se mostró preocupado por ella luego de la muerte de Yeison Jiménez

La joven interpretó este hecho como una señal de que B-King la estaba cuidando y acompañando en este difícil momento.

“Apareció una pluma en el consultorio, señal del cielo de que me está cuidando y acompañando”, expresó.

El testimonio de Stefanía no tardó en generar reacciones entre los seguidores de B-King, quienes se mostraron conmovidos y le enviaron mensajes de apoyo. Mientras algunos interpretan el hecho como una señal espiritual, otros recuerdan que se trata de una experiencia personal de la joven.