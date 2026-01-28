Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sofía Jaramillo aclaró cuáles son sus intenciones con Tebi Bernal: “Lo sentía muy solo”

Sofía Jaramillo respondió a los cuestionamientos de Valentino sobre su nueva cercanía con Tebi Bernal en La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sofía Jaramillo reveló que se acercó a Tebi Bernal porque es empática.
Sofía Jaramillo respondió a los cuestionamientos de que tiene otras intenciones con Tebi Bernal. Fotos: RCN

La cercanía entre Sofía Jaramillo y Tebi Bernal ha empezado a despertar rumores entre los demás habitantes de La casa de los famosos Colombia. Valentino Lázaro quiso averiguar por lo que pasa y la modelo caleña no se guardó nada al dar sus razones.

¿Sofía Jaramillo tiene intenciones amorosas con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Sofía decidió acompañar a Tebi en el calabozo, pues él fue sancionado por El Jefe y eso generó una reacción casi inmediata en Valentino.

Artículos relacionados

“Siempre estás conmigo, con Beba, con el parche de nosotras y ahora que andas con Tebi es raro”, expresó Valentino ante la atenta mirada de Sofía.

Jaramillo reaccionó con vehemencia y afirmó que lo que ha hecho ha sido como un acto de empatía, no solo por él, sino también con Alexa Torrex.

No me imaginé que al acercarme a Tebi se iba a despertar un montón de líos en esta casa. Lo sentía muy solo a él y a Alexa. A los dos. Entonces, yo que dije ‘me da ca*a*a’… yo soy súper empática. Me da pesar de Tebi, me da pesar de Alexa, como nadie quiere con él, pues yo voy a estar un ratico con él y con Alexa. No era lo que Marilyn estaba diciendo


Sofía refutó lo que Marilyn Patiño dijo sobre ella, acerca de que es una solapada y que tenía otras intenciones con Tebi al querer acompañarlo en el calabozo; también negó otras intenciones al haber mostrado con alegría lo que Tebi le escribió en un papel.

sofia jaramillo obtuvo sobre en la casa de los famosos
Sofía Jaramillo respondió que no es una solapada y solo está con Tebi porque es empática. Foto: RCN

Artículos relacionados

Al respecto, Valentino le aclaró que tiene derecho de pasarla con quien quiera; lo que no comparte, aseguró, es que de la nada ella haya querido pasar tiempo con Tebi, aunque espera que las cosas no cambien y se mantenga esa amistad que ha nacido entre ella, Valentino y Beba.

¿Por qué han pasado más tiempo en La casa de los famosos Tebi Bernal y Sofía Jaramillo?

Y es que Tebi Bernal ha encontrado en Sofía Jaramillo un apoyo y respaldo en momentos de crisis. Con la modelo, el deportista ha hablado de sus conflictos con Nicolás Arrieta y de lo que siente acerca de su desempeño en el reality.

Tebi Bernal ha logrado desahogarse con Sofía Jaramillo.
Sofía Jaramillo reveló que vio muy solo a Tebi Bernal y quiso pasar tiempo con él. Fotos: RCN

En una reciente conversación, Tebi le confesó que tiene temor de cruzar los límites con Arrieta, pues cada vez son más las provocaciones de él. Además, afirmó que no se siente bien con lo que pasa y tratará de controlar la situación.

Artículos relacionados

Sofía, por su parte, ha dejado claro que su única intención con él es escucharlo y servirle de compañía. Ya en más de una ocasión ha aclarado que no tiene intenciones de encontrar el amor en La casa; de hecho, ya rechazó los primeros intentos que tuvo con ella Eidevin López.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe pasa desapercibido. Juanda Caribe

Juanda Caribe se sometió al detector de mentiras y mantuvo en secreto su papel de Súper villano

Juanda Caribe superó la dinámica del detector de mentiras y logró ocultar su rol de súper villano en la competencia.

Manuela Gómez llora. Manuela Gómez

El Supervillano de La casa de los famosos Colombia hizo llorar a Manuela Gómez; esta es la razón

Juanda Caribe cumplió nuevas misiones como supervillano y desató tensión que terminó afectando a Manuela Gómez.

Verónica Orozco revela qué personaje le hubiera gustado interpretar en Las de siempre Verónica Orozco

Verónica Orozco revela qué personaje le hubiera gustado interpretar en Las de siempre

Verónica Orozco habló sobre su personaje en Las de siempre y confesó si interpretaría otro rol dentro de la producción de RCN.

Lo más superlike

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Hermana de B-King habló de la señal con la que asegura se manifestó el artista tras cuatro meses de su muerte.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball