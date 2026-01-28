Sofía Jaramillo aclaró cuáles son sus intenciones con Tebi Bernal: “Lo sentía muy solo”

La cercanía entre Sofía Jaramillo y Tebi Bernal ha empezado a despertar rumores entre los demás habitantes de La casa de los famosos Colombia. Valentino Lázaro quiso averiguar por lo que pasa y la modelo caleña no se guardó nada al dar sus razones.

¿Sofía Jaramillo tiene intenciones amorosas con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Sofía decidió acompañar a Tebi en el calabozo, pues él fue sancionado por El Jefe y eso generó una reacción casi inmediata en Valentino.

“Siempre estás conmigo, con Beba, con el parche de nosotras y ahora que andas con Tebi es raro”, expresó Valentino ante la atenta mirada de Sofía.

Jaramillo reaccionó con vehemencia y afirmó que lo que ha hecho ha sido como un acto de empatía, no solo por él, sino también con Alexa Torrex.

No me imaginé que al acercarme a Tebi se iba a despertar un montón de líos en esta casa. Lo sentía muy solo a él y a Alexa. A los dos. Entonces, yo que dije ‘me da ca*a*a’… yo soy súper empática. Me da pesar de Tebi, me da pesar de Alexa, como nadie quiere con él, pues yo voy a estar un ratico con él y con Alexa. No era lo que Marilyn estaba diciendo



Sofía refutó lo que Marilyn Patiño dijo sobre ella, acerca de que es una solapada y que tenía otras intenciones con Tebi al querer acompañarlo en el calabozo; también negó otras intenciones al haber mostrado con alegría lo que Tebi le escribió en un papel.

Sofía Jaramillo respondió que no es una solapada y solo está con Tebi porque es empática. Foto: RCN

Al respecto, Valentino le aclaró que tiene derecho de pasarla con quien quiera; lo que no comparte, aseguró, es que de la nada ella haya querido pasar tiempo con Tebi, aunque espera que las cosas no cambien y se mantenga esa amistad que ha nacido entre ella, Valentino y Beba.

¿Por qué han pasado más tiempo en La casa de los famosos Tebi Bernal y Sofía Jaramillo?

Y es que Tebi Bernal ha encontrado en Sofía Jaramillo un apoyo y respaldo en momentos de crisis. Con la modelo, el deportista ha hablado de sus conflictos con Nicolás Arrieta y de lo que siente acerca de su desempeño en el reality.

Sofía Jaramillo reveló que vio muy solo a Tebi Bernal y quiso pasar tiempo con él. Fotos: RCN

En una reciente conversación, Tebi le confesó que tiene temor de cruzar los límites con Arrieta, pues cada vez son más las provocaciones de él. Además, afirmó que no se siente bien con lo que pasa y tratará de controlar la situación.

Sofía, por su parte, ha dejado claro que su única intención con él es escucharlo y servirle de compañía. Ya en más de una ocasión ha aclarado que no tiene intenciones de encontrar el amor en La casa; de hecho, ya rechazó los primeros intentos que tuvo con ella Eidevin López.