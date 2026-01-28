Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Evaluna volvió a derretir a sus seguidores al mostrar, sin grandes discursos, pero con mucho corazón, el orgullo que siente por uno de los logros más recientes de Camilo.

Camilo Echeverry completó recientemente una nueva media maratón, consolidando así una faceta que inició el año pasado y que poco a poco se ha convertido en parte fundamental de su rutina.

¿Qué representa este nuevo logro para Camilo Echeverry?

Camilo decidió incursionar en el running como una forma de retarse, cuidar su cuerpo y demostrar que siempre es posible empezar algo nuevo, incluso cuando la agenda profesional parece no dar tregua.

Este nuevo logro no solo abre su calendario deportivo del año, sino que reafirma su compromiso con una vida activa y consciente, pues lejos de competir contra otros, el cantante ha dejado claro que sus carreras son una lucha contra sus propios límites.

¿Cómo acompañó Evaluna este momento tan especial para Camilo Echeverry?

Evaluna no ocultó su emoción y decidió compartir el orgullo que siente por su esposo a través de sus redes sociales y con un par de fotografías expresó lo mucho que admira su esfuerzo, dejando claro que este tipo de logros también son celebraciones familiares.

Camilo celebró su logro acompañado del apoyo de su esposa y su familia. Foto AFP/ abe Ginsberg

Además, Camilo quiso devolverle el gesto de una forma muy simbólica, grabó un video mientras corría, acompañado por la nueva canción de Evaluna como banda sonora, algo que sus seguidores no tardaron en notar y aplaudir.

¿Cómo equilibran Camilo y Evaluna su vida familiar y sus metas personales?

Antes de este reto deportivo y del reciente lanzamiento musical de Evaluna, la pareja disfrutó de unos días de calma en su finquita, un espacio que se ha convertido en su refugio lejos del ruido.

Evaluna compartió una imagen de Camilo tras completar el medio maratón que corrió este fin de semana. | Foto AFP/ Joe Buglewicz

Para Camilo y Evaluna, el éxito no se mide solo en números o aplausos, sino en la posibilidad de vivir cada etapa acompañados y conscientes.

El apoyo de Evaluna en esta nueva meta deportiva confirma una vez más que su relación se basa en admiración mutua, compañerismo y celebración de los pequeños y grandes triunfos.