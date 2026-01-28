Proponen crear una estatua de Yeison Jiménez como homenaje: así sería su diseño

La muerte del cantante Yeison Jiménez ha despertado la curiosidad de varios de sus fans de que se le cree una estatua como homenaje, por eso en redes ya se ha compartido una primera imagen de cómo luciría y en qué lugar del país podría ubicarse.

¿Cómo luciría la estatua de Yeison Jiménez que han propuesto crear en redes sociales?

Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular, dejó un profundo vacío en el corazón de millones de colombianos tras su fallecimiento el pasado 10 de enero. Desde entonces, sus seguidores han buscado distintas formas de honrar su memoria y resaltar el legado que construyó a lo largo de su carrera.

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un siniestro aéreo. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

En ese contexto, varios internautas propusieron en redes sociales la creación de una estatua como homenaje.

La imagen, generada con inteligencia artificial, ofrece un primer vistazo de cómo luciría: el cantante aparece de pie con su emblemático sombrero, sosteniendo un micrófono estático, acompañado de aves a sus pies y de varios ramos de flores, y con una leyenda que lo identifica como "El cantor del pueblo".

Con trabajo y dedicación forjaste tus sueños y llevaste nuestra música a lo más alto. Orgullo de Colombia", describe la leyenda que llevaría la estatua.

Sin embargo, esta primera propuesta desató un debate en redes sociales, donde los usuarios discutieron en qué lugar debería ubicarse la estatua y qué otros elementos podría incluir.

¿En qué lugar proponen colocar la estatua de Yeison Jiménez?

A través de los comentarios donde surgió la propuesta, varios internautas coincidieron en que la estatua debería ubicarse en su ciudad natal, Manzanares, Caldas, como un homenaje a sus raíces.

Otros, en cambio, señalaron que no debería ser una sola escultura, sino varias en distintos lugares del país. Además, sugirieron que la figura de Yeison estuviera acompañada de su caballo, al que en vida profesaba un profundo cariño.

En la plaza mayorista de Bogotá", "En su pueblo, sus raíces" y "Sí, sería muy bonito recordarlo para siempre", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Usuarios en redes debatieron el lugar donde debería estar la estatua de Yeison Jiménez. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Qué dijeron los familiares de Yeison Jiménez sobre la propuesta de crearle una estatua?

Hasta el momento, los familiares de Yeison Jiménez no se han pronunciado públicamente sobre la propuesta de crear una estatua como homenaje al cantante, por lo que no se conoce una postura oficial frente a la iniciativa que ha circulado en redes sociales.

Mientras tanto, los seguidores del artista continúan impulsando la idea, expresando su deseo de que el proyecto se concrete como una forma de honrar su legado musical y el impacto que dejó en el país.