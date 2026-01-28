Yana Karpova rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales terminó con Marlon Solórzano

Yana Karpova, la famosa rusa colombiana, ha sorprendido recientemente a sus seguidores al revelar por primera vez los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre por qué terminó con Marlon Solórzano?

La rusa más colombiana, Yana Karpova ha revelado desde un reality del que hace parte que tuvo que terminar su relación con el modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, debido a que no se aguantaba sus constantes gritos y que su actitud la fastidió.

Yana Karpova confesó por qué terminó con Marlon Solórzano. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo a lo que relató a sus compañeros, Marlon la llamaba constantemente, dejando entrever que era muy celoso, por lo que, cansada de su comportamiento, decidió terminar la relación, a pesar de que él le insistió en repetidas ocasiones llamándola.

Él me buscaba y yo no le respondía y nada... Yo quiero conocer a alguien nuevo, un man con otro nivel", dijo.

¿En qué términos terminaron su relación Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Yana también confesó a sus fans que la relación con Marlon no terminó en buenos términos, pero expresó que no le tenía rencor y que si se lo encontraba en la calle, lo saludaría sin problema alguno.

Asimismo, expresó que no le gusta terminar mal con sus exparejas y recordó a Cris Valencia, su ex, diciendo que mantiene una buena amistad con él.

Yana Karpova expresó que su relación con Marlon Solórzano terminó en malos términos. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo se conocieron Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Yana Karpova y Marlon Solórzano sorprendieron a sus fans, luego de confirmar que mantenían una relación tras salir de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

Yana, quien entró al reality de Canal RCN siendo la pareja de Cris Valencia, reveló que había terminado con el cantante y días después se le vio en redes compartiendo con el modelo paisa.

La pareja mantuvo un noviazgo por pocos meses que sorprendió con una ruptura, luego de que la también artista decidiera irse a su país natal a pasar las festividades decembrinas con su familia.