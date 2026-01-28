Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yana Karpova rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales terminó con Marlon Solórzano

Yana Karpova habló por primera vez y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yana Karpova reveló por qué terminó con Marlon Solórzano
Yana Karpova sorprendió a sus fans al revelar por qué terminó su relación con Marlon Solórzano. (Fotos: Canal RCN)

Yana Karpova, la famosa rusa colombiana, ha sorprendido recientemente a sus seguidores al revelar por primera vez los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yana Karpova sobre por qué terminó con Marlon Solórzano?

La rusa más colombiana, Yana Karpova ha revelado desde un reality del que hace parte que tuvo que terminar su relación con el modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, debido a que no se aguantaba sus constantes gritos y que su actitud la fastidió.

Yana Karpova, cantante rusa en La casa de los famosos Colombia
Yana Karpova confesó por qué terminó con Marlon Solórzano. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo a lo que relató a sus compañeros, Marlon la llamaba constantemente, dejando entrever que era muy celoso, por lo que, cansada de su comportamiento, decidió terminar la relación, a pesar de que él le insistió en repetidas ocasiones llamándola.

Él me buscaba y yo no le respondía y nada... Yo quiero conocer a alguien nuevo, un man con otro nivel", dijo.

Artículos relacionados

¿En qué términos terminaron su relación Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Yana también confesó a sus fans que la relación con Marlon no terminó en buenos términos, pero expresó que no le tenía rencor y que si se lo encontraba en la calle, lo saludaría sin problema alguno.

Asimismo, expresó que no le gusta terminar mal con sus exparejas y recordó a Cris Valencia, su ex, diciendo que mantiene una buena amistad con él.

Yana Karpova y Marlon Solórzano en Buen Día, Colombia
Yana Karpova expresó que su relación con Marlon Solórzano terminó en malos términos. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo se conocieron Yana Karpova y Marlon Solórzano?

Yana Karpova y Marlon Solórzano sorprendieron a sus fans, luego de confirmar que mantenían una relación tras salir de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

Yana, quien entró al reality de Canal RCN siendo la pareja de Cris Valencia, reveló que había terminado con el cantante y días después se le vio en redes compartiendo con el modelo paisa.

La pareja mantuvo un noviazgo por pocos meses que sorprendió con una ruptura, luego de que la también artista decidiera irse a su país natal a pasar las festividades decembrinas con su familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

karina garcia y kris r Karina García

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Norma le dio un fuerte abrazo a Mateo al verlo de nuevo. Norma Nivia

Norma y Mateo protagonizaron romántico reencuentro tras días de estar separados

Norma, al ver a Mateo, se abalanzó hacia él y le dio un fuerte abrazo, evidenciando así lo mucho que lo extrañaba.

El cantante se quedó sin frenos Talento internacional

Reconocido artista se accidentó luego de quedarse sin frenos: todo quedó en video

Uno de los acompañantes del cantante grabó el momento en que se quedaron sin frenos y colisionaron contra otro carro.

Lo más superlike

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

La voz de Majin Buu, Kōzō Shioya, falleció a los 70 años dejando un gran legado en el anime japonés.

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo