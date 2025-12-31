Marlon Solórzano protagonizó fuerte enfrentamiento con un motociclista en plena vía | VIDEO

Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia segunda temporada, preocupó a sus seguidores al compartir un desconcertante incidente que lo tomó por sorpresa en plena vía con un motociclista.

Artículos relacionados Talento nacional Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida

¿Qué desató el enfrentamiento entre Marlon Solórzano y un motociclista en plena vía?

El pasado martes 30 de diciembre Marlon Solórzano compartió un corto audiovisual por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, pidiéndole a sus fanáticos que tuvieran mucho cuidado mientras conducían por estos días.

Marlon Solórzano se vio involucrado en extraño altercado. (Foto Canal RCN).

En el video se aprecia a Marlon Solorzano a bordo de su automóvil manejando por las calles de Bogotá y de un momento a otro un motociclista se atraviesa en su camino, ocasionando tensión en el momento.

Sin embargo, para no hacer la situación mayor, el influenciador decide no hacer nada y continuar su camino, algo que no habría gustado al motociclista, quien en repetidas ocasiones volvió a cerrarlo.

Fue en ese momento en que Solorzano habría perdido la paciencia a tal punto de bajar del auto y enfrentarse al motociclista. Aunque el momento generó mucha tensión y preocupó a sus seguidores, lo cierto es que todo se trató de una publicidad y todo fue actuado.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Marlon Solorzano al enfrentamiento entre él y un motociclista?

Sin duda alguna, los fanáticos de Marlon Solórzano quedaron impactados al ver el supuesto enfrentamiento del influenciador con un motociclista en plena vía.

Artículos relacionados Talento nacional Radical decisión estética de actriz de La vendedora de rosas desata comentarios en redes

Muchos confesaron sentirse preocupados y tensos al ver la escena, comentando que les había causado terror. Sin embargo, al enterarse de que todo formaba parte de una publicidad y que nada era real, la reacción cambió.

Marlon Solórzano protagonizó confuso incidente vial. (Foto Canal RCN).

Comentarios como: “¡Me quedé con el corazón en la garganta! Pensé que de verdad había pasado algo”, “Cuando vi el video me preocupé mucho, pero qué alivio saber que todo era actuado”, “Casi me da un infarto, jaja. Menos mal que era publicidad”, fueron algunos de los que se encontraron en la publicación.