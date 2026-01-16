Cris Valencia planea hacer un cambio en su vida como un tributo a Yeison Jiménez: "¿Será que lo hago?"

Cris Valencia se ha sumado a la gran lista de personalidades que lloraron la muerte del cantante Yeison Jiménez, es por ello que ha decidido hacer un cambio significativo en su vida como un tributo para el cantante.

¿Qué cambio significativo planea hacer Cris Valencia como tributo a Yeison Jiménez?

El cantante caldense Cris Valencia ha sido blanco de miles de críticas en redes sociales tras publicar un video en el que aparece llorando por la partida de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo en un siniestro aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

Cris Valencia se mostró afligido en redes por la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Debido a la ola de comentarios negativos, el artista decidió eliminar el clip; sin embargo, minutos después reapareció con un nuevo video en el que rindió homenaje al cantante interpretando uno de sus temas más recordados, 'Un perro enamorado', como muestra de respeto y admiración.

La interpretación no pasó desapercibida y, lejos de las críticas iniciales, varios seguidores destacaron su talento vocal, asegurándole que tenía una voz especial y que su verdadero camino artístico podría estar en la música popular.

Motivado por estos mensajes, el joven comenzó a replantearse su estilo musical y, en medio de la incertidumbre, les preguntó a sus más de 800 mil seguidores en TikTok si sería acertado dar ese giro como un tributo al cantante de Manzanares; no obstante, terminó recibiendo más críticas.

¿Por qué Cris Valencia recibió críticas tras manifestar su interés en dedicarse a la música popular?

Por un lado, varios usuarios han manifestado en los comentarios que Cris no tendría el talento vocal necesario y han señalado que es muy joven para abrirse camino en la industria musical.

Sin embargo, otros seguidores han salido en su defensa, asegurando que su incursión en la música popular podría ser una señal que no debería ignorar, pues consideran que este género le encaja a la perfección y resalta sus capacidades artísticas.

Yeison Jiménez era uno de los ídolos favoritos de música popular de Cris Valencia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué género musical canta Cris Valencia?

Cris Valencia se dio a conocer principalmente interpretando música urbana, con influencias del pop y sonidos actuales que conectan con el público joven en redes sociales.

Este estilo ha sido la base de su crecimiento digital y de los contenidos que lo posicionaron en plataformas como TikTok.