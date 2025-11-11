Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cris Valencia reapareció en redes tras el regreso de Yana Karpova a Colombia: “quiero disculparme”

Cris Valencia reapareció en redes sociales luego del regreso de Yana Karpova a Colombia y compartió inesperado mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yana Karpova volvió a Colombia y Cris Valencia reapareció con un curioso mensaje
Cris Valencia reapareció en redes justo después del regreso de Yana Karpova a Colombia. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora rusa Yana Karpova regresó a Colombia tras permanecer poco más de un mes en su país natal. En medio de su viaje confirmó su ruptura con Marlon Solórzano, y ahora, poco después de que anunció su regreso, Cris Valencia, una de sus exparejas, reapareció en redes con un inesperado mensaje.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el curioso mensaje que Cris Valencia compartió tras el regreso de Yana a Colombia?

Pocos días después de que Yana Karpova, su expareja sentimental, anunciara su regreso a Colombia tras pasar poco más de un mes en Rusia junto a su familia, el cantante Cris Valencia reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención.

Yana Karpova sorprendió al regresar a Colombia luego de terminar con Marlon Solórzano
Así fue el regreso de Yana Karpova a Colombia tras poner fin a su historia con Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

A través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cris Valencia se disculpó con sus fanáticos por no haber estado muy activo y aprovechó para agradecerles el apoyo a sus recientes lanzamientos musicales.

Artículos relacionados

“Hey, parce, yo casi nunca le hago historias para acá. Quiero disculparme, no he estado muy activo. Pero igual quiero agradecerles, porque Perfume ya salió, La Choker también ya salió, llevan muy buenas reproducciones en YouTube y Spotify, gracias a todos ustedes”.

Y aunque muchos esperaban su reacción tras el regreso de Yana Karpova a Colombia, el artista prefirió mantenerse al margen y no se pronunció sobre el tema.

¿Cómo fue el regreso de Yana Karpova a Colombia?

La creadora de contenido digital de origen ruso, Yana Karpova, compartió con sus cientos de seguidores en redes sociales su regreso a Colombia, tras haber disfrutado de unas lujosas vacaciones en Rusia y Dubái en compañía de sus padres.

Yana Karpova y Marlon Solórzano terminaron
Yana Karpova y Marlon Solórzano anunciaron el fin de su relación. (Fotos Canal RCN)

“Mis amores, estoy en Colombia. Muy contenta, feliz, se siente el aire caliente, hay mucho sol, qué belleza de verdad el clima. Estoy contentísima”.

Artículos relacionados

Todo esto mientras confirmaba su ruptura amorosa con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano. Dicha información fue confirmada por el joven modelo, quien en entrevista aclaró que ellos nunca fueron pareja, debido a que no llegaron a oficializar su relación sentimental.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores Valentina Taguado

Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Se viralizó un video en donde se ve a Feid coincidir con su exnovia, en medio de su supuesta separación con Karol G.

Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos. Aída Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’ Producciones RCN

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia