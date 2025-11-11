Cris Valencia reapareció en redes tras el regreso de Yana Karpova a Colombia: “quiero disculparme”

La reconocida influenciadora rusa Yana Karpova regresó a Colombia tras permanecer poco más de un mes en su país natal. En medio de su viaje confirmó su ruptura con Marlon Solórzano, y ahora, poco después de que anunció su regreso, Cris Valencia, una de sus exparejas, reapareció en redes con un inesperado mensaje.

¿Cuál fue el curioso mensaje que Cris Valencia compartió tras el regreso de Yana a Colombia?

Pocos días después de que Yana Karpova, su expareja sentimental, anunciara su regreso a Colombia tras pasar poco más de un mes en Rusia junto a su familia, el cantante Cris Valencia reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención.

Así fue el regreso de Yana Karpova a Colombia tras poner fin a su historia con Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

A través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cris Valencia se disculpó con sus fanáticos por no haber estado muy activo y aprovechó para agradecerles el apoyo a sus recientes lanzamientos musicales.

“Hey, parce, yo casi nunca le hago historias para acá. Quiero disculparme, no he estado muy activo. Pero igual quiero agradecerles, porque Perfume ya salió, La Choker también ya salió, llevan muy buenas reproducciones en YouTube y Spotify, gracias a todos ustedes”.

Y aunque muchos esperaban su reacción tras el regreso de Yana Karpova a Colombia, el artista prefirió mantenerse al margen y no se pronunció sobre el tema.

¿Cómo fue el regreso de Yana Karpova a Colombia?

La creadora de contenido digital de origen ruso, Yana Karpova, compartió con sus cientos de seguidores en redes sociales su regreso a Colombia, tras haber disfrutado de unas lujosas vacaciones en Rusia y Dubái en compañía de sus padres.

Yana Karpova y Marlon Solórzano anunciaron el fin de su relación. (Fotos Canal RCN)

“Mis amores, estoy en Colombia. Muy contenta, feliz, se siente el aire caliente, hay mucho sol, qué belleza de verdad el clima. Estoy contentísima”.

Todo esto mientras confirmaba su ruptura amorosa con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano. Dicha información fue confirmada por el joven modelo, quien en entrevista aclaró que ellos nunca fueron pareja, debido a que no llegaron a oficializar su relación sentimental.