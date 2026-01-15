Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosos que vivieron un susto aéreo y estuvieron cerca de morir

Conoce las historias de varios famosos que sobrevivieron a sustos y emergencias en vuelos aéreos que casi les cuesta la vida.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Conoce a los famosos que casi pierden la vida en vuelos aéreos
Varios famosos casi pierden la vida en vuelos aéreos. Te contamos quiénes fueron. (Fotos: Freepik)

Aunque viajar en avión es una de las formas más seguras de transporte, varios famosos han pasado momentos verdaderamente angustiantes en el aire, donde sus vidas se vieron en peligro. Aquí te contamos las historias de algunos de ellos.

¿Qué le ocurrió a Jhonny Rivera durante un vuelo?

El cantante Jhonny Rivera vivió un susto en pleno vuelo cuando, durante un viaje desde Bogotá, la aeronave presentó una falla mecánica que obligó al piloto a regresar al aeropuerto.

Jhonny Rivera, cantante colombiano de música popular
En 2022, Jhonny Rivera preocupó a sus fans al relatarles la emergencia que presentó su vuelo. (Foto: Canal RCN)

Según contó el artista en sus redes sociales, el avión tuvo que aterrizar de emergencia en El Dorado por problemas técnicos que pusieron en riesgo el trayecto.

Finalmente, después de volver a tierra y tomar otro avión, Rivera pudo continuar su viaje a la ciudad de Pasto, agradeciendo a sus seguidores por los buenos deseos mientras subía a la nueva aeronave.

¿Cómo enfrentó Karol G una emergencia en su jet privado?

La cantante Karol G también sufrió un susto aéreo que alarmó a sus seguidores. El 1 de marzo de 2024, el avión privado en el que viajaba tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras detectarse humo en la cabina, lo que generó pánico a bordo.

Afortunadamente, la artista, su equipo y acompañantes descendieron sin heridas, mientras fanáticos y medios alababan la calma con la que todos abordaron la situación.

Karol G, cantante colombiana
Karol G alertó a sus fans después de que, en marzo de 2024, su avioneta privada presentara fallas que generaron gran preocupación. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

¿Qué otros famosos casi mueren en vuelos aéreos?

Hay casos más extremos aparte de esos incidentes. El músico Travis Barker, baterista de Blink-182, sobrevivió a un choque aéreo el 19 de septiembre de 2008 en Carolina del Sur cuando el jet privado en el que viajaba salió de la pista, se estrelló y se prendió en llamas.

Barker y DJ AM fueron los únicos sobrevivientes, aunque con graves quemaduras que los mantuvieron hospitalizados semanas después.

La cantante Miley Cyrus también pasó un momento tenso en marzo de 2022, cuando su avión fue impactado por un rayo durante un vuelo hacia Paraguay, obligando al piloto a realizar un aterrizaje seguro en Minga Guazú. Ninguno de los pasajeros resultó herido, pero el recuerdo de ese aterrizaje quedó marcado para todos.

Travis Barker y Miley Cyrus
Travis Barker sobrevivió a un siniestro aéreo mientras la cantante Miley Cyrus vivió un angustiante momento en su viaje a Paraguay. (Foto izquierda: Ethan Miller/Getty Images | Foto derecha: Angela Weiss / AFP)

Aunque muchos famosos han enfrentado momentos de angustia en el aire, historias como la de Yeison Jiménez, quien lamentablemente falleció en un accidente aéreo el pasado 10 de enero, recuerdan que estos incidentes pueden ser trágicos y marcar la vida de quienes viajan.

Su pérdida conmocionó a Colombia y al mundo de la música popular, dejando un legado que sus seguidores no olvidarán.

