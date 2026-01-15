¡Conmovedor! Así celebró Yeison Jiménez el primer y último cumpleaños junto a su hijo Santiago

El homenaje realizado a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá conmovió profundamente a sus seguidores, quienes revivieron un emotivo video donde el cantante celebra el primer y último cumpleaños junto a su hijo Santiago.

¿Cuál es el video de Yeison Jiménez celebrando el cumpleaños de su hijo Santiago?

Colombia y el género de música popular continúan de luto tras la muerte del cantante caldense Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero, una pérdida que se hizo aún más profunda con el homenaje rendido en memoria suya y de los cinco integrantes de su equipo que también fallecieron en el siniestro aéreo.

El emotivo homenaje de despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá tocó el corazón de millones de personas. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Desde entonces, el legado del artista, quien tenía 34 años, permanece vivo en el corazón de sus miles de seguidores, pues a través de las redes sociales, muchos de ellos han compartido videos inéditos que revelan aspectos poco conocidos de su vida personal.

Entre esos recuerdos destaca un emotivo registro del primer cumpleaños de su hijo menor, Santiago, donde se observa a Yeison rodeado de sus familiares más cercanos, sosteniendo al niño en sus piernas frente al pastel, mientras todos entonan el tradicional "feliz cumpleaños", en una escena que hoy conmueve profundamente.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de Yeison Jiménez celebrando el primer y último cumpleaños con su hijo Santiago?

Como era de esperarse, miles de seguidores se mostraron profundamente conmovidos en los comentarios del video que circula en redes sociales, especialmente al ver el momento en que Yeison le enseña a su hijo a soplar la vela y le da su bendición en su primer año de vida.

De igual manera, muchos resaltaron la humildad del intérprete de 'Ya no mi amor', señalando que la celebración fue sencilla, sin lujos ni ostentaciones, y que ese recuerdo quedará marcado para siempre en el corazón de su hijo.

Le da la bendición 😢", "Solo pudo celebrarle un cumple a su nene" y "Ellos con toda la plata por celebrar un fiestón y vea sencillo", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Yeison Jiménez celebró el primer año de su hijo Santiago con mucha emotividad. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo tres hijos y en varias ocasiones habló del amor y la responsabilidad que sentía por cada uno de ellos.

Sus hijos son Camila, hija de su esposa Sonia Restrepo, a quien adoptó y consideró como su primogénita; Thaliana, su hija biológica; y Santiago, el menor.

Para el cantante, los tres ocuparon un lugar fundamental en su vida y fueron una de sus mayores motivaciones personales.