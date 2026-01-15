Hijo de Yeison Jiménez conmovió al lucir el sombrero del artista en homenaje

Santiago, el hijo menor del cantante Yeison Jiménez, conmovió a miles de fanáticos del artista en medio del homenaje que se le rindió en el Movistar Arena.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Cómo fue el homenaje que se le hizo a Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez realizó un homenaje de despedida al artista y a sus amigos, con quienes perdió la vida luego de un trágico accidente en su avioneta en Boyacá.

El homenaje se llevó a cabo en el Movistar Arena en Bogotá, donde asistieron familiares, amigos, colegas y miles de fanáticos del artista.

Entre oraciones, emotivas palabras y canciones, se le dio el último adiós al cantante como él lo hubiera deseado.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

¿Hijo de Yeison Jiménez estuvo en el homenaje a Yeison Jiménez?

El pequeño, de un año de edad, estuvo presente en la despedida del cantante, donde acaparó varias miradas de los asistentes debido a que muchos han quedado desconsolados al saber que el artista no pudo ver crecer a su bebé.

En medio del homenaje el niño fue subido al lado de los féretros y allí le pusieron el sombrero de su padre, quien lo lució orgulloso.

El momento marcó el corazón de miles de admiradores del cantante que han llenado de mensajes de sentido pésame, condolencias y aliento a la familia del cantante para que puedan seguir adelante tras este difícil momento que atraviesan.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así cantó Luis Alfonso "Destino Final" en el homenaje a Yeison Jiménez

Cabe destacar que, las dos hijas mayores del artista, Camila y Thaliana, también estaban en el homenaje, pero solo Thaliana fue la encargada de ofrecer emotivas palabras al público.

La niña resaltó el gran padre que fue el cantante y envió una reflexión para los fanáticos del artista señalando la importancia de valorar y amar a los seres queridos que están todavía presentes.

Asimismo, indicó que ella logró comunicarse con su padre Yeison Jiménez y confesó que él está bien, pero le pidió que manifestara su deseo de que todos sus fanáticos puedan orar por él para que descanse en paz.

Por ahora, los fanáticos del caldense siguen conmemorándolo y dedicando sentidos mensajes en redes sociales tras su partida.