Yeison Jiménez suma miles de seguidores en Instagram tras su muerte: ¿cuántos ganó?

La muerte de Yeison Jiménez sigue consternando a miles de personas tras su repentina partida en el accidente aéreo. El artista no solo ha estado en el centro de la conversación pública, sino que ahora sus redes sociales también se convirtieron en protagonistas.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

¿Cuántos seguidores tenía Yeison Jiménez en Instagram?

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento del cantautor colombiano, su cuenta de Instagram no ha parado de ganar seguidores. Y es que el cantante, antes de su muerte, ya contaba con una comunidad digital de millones de personas.

Yeison Jiménez, quien no era muy activo en redes sociales y solía compartir principalmente contenido profesional y algunos momentos personales, tenía una sólida base de seguidores que alcanzaba los 5 millones.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

No obstante, luego del sábado 10 de enero, día en el que murió, su cuenta no ha dejado de sumar nuevos seguidores, acumulando actualmente una cifra cercana a los 6 millones.

Yeison Jiménez : su cuenta de Instagram no deja de ganar seguidores. (Foto: AFP)

Durante estos días, su cuenta personal de Instagram también ha sido el canal en el que se han compartido los detalles de su último adiós y del homenaje póstumo, en el que miles de seguidores se despidieron del artista, acompañados por varios representantes del género.

Es por ello que Yaya Muñoz, en una reciente emisión de Tamo, se refirió al tema y habló sobre el crecimiento que han tenido las redes sociales del cantante tras su fallecimiento.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre los nuevos seguidores de Yeison Jiménez en redes sociales?

La creadora de contenido, quien es una de las panelistas del programa digital, habló sobre el crecimiento que ha tenido Yeison Jiménez en redes sociales y dejó clara su posición frente al tema.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Aida Victoria estalla y aconseja a Ciro Quiñónez tras la polémica con Giovanny Ayala: “Águila no caza”

“Es algo que todavía no entiendo. No comprendo cómo las personas siguen a alguien después de fallecido, ¿por qué no apoyarlo antes?”, fueron las palabras de Yaya Muñoz.

Por supuesto, sus declaraciones generaron una nueva conversación durante la emisión, en la que sus compañeros también se refirieron al tema y lo compararon con lo que ocurrió en su momento con el también cantante fallecido de Martín Elías.