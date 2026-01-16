Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria estalla y aconseja a Ciro Quiñónez tras la polémica con Giovanny Ayala: “Águila no caza”

Tras las declaraciones de Giovanny Ayala sobre la muerte de Yeison Jiménez, Aida Victoria reapareció dando consejos a Ciro Quiñónez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano aconseja a Ciro Quiñónez y reabre la polémica Giovanny Ayala tras la muerte de Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Días después del trágico accidente que cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez, una nueva polémica se tomó las redes sociales.

Tras el homenaje póstumo realizado en su honor, unas declaraciones del también artista Giovanny Ayala desataron fuertes reacciones, entre ellas las de Aida Victoria Merlano y Ciro Quiñónez, quien fue muy cercano al fallecido intérprete.

¿Por qué las declaraciones de Giovanny Ayala generaron polémica tras la muerte de Yeison Jiménez?

Todo ocurrió luego del homenaje que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, evento en el que varios artistas acompañaron a la familia, amigos y seguidores de Yeison Jiménez para rendirle una emotiva despedida.

Tras el evento, Giovanny Ayala se pronunció en sus redes sociales para explicar por qué no asistió al homenaje. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas, pues calificó el evento de manera despectiva.

“Un amigo me dijo que el circo había llegado a Bogotá (…) y resultó ser el homenaje en el Movistar Arena”, expresó Ayala en un video publicado en sus redes sociales.

Estas declaraciones generaron rechazo entre seguidores del género y personas cercanas al cantante fallecido.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano y Ciro Quiñónez tras las declaraciones de Giovanny Ayala tras la muerte de Yeison Jiménez?

Ante la controversia, Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales junto a Ciro Quiñónez, quien fue amigo cercano de Yeison Jiménez y en el que ya había arremetido contra Giovanny Ayala.

La creadora de contenido fiel a su estilo, en un video en el que le dio algunos consejos a Ciro.

“Cuando una persona se haga carrera por su propio nombre, usted le sale; mientras tanto, guarde silencio”, expresó Aida Victoria, mientras afirmaba con sus palabras que no se le debía “dar foco”.

“Águila no caza moscas”, dijo en medio de la conversación la barranquillera mientras Ciro Quiñonez afirmaba todo lo que le decía Aida Victoria.

La polémica continúa generando opiniones divididas en redes sociales, donde muchos usuarios defienden las palabras de Giovanny Ayala, asegurando que cada persona expresa su dolor a su manera, mientras otros piden respeto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez.

