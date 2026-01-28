Karina García no se guardó nada y habló de quiénes esperaba más en La casa de los famosos

Karina García se integró a ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’, donde oficiará como panelista junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra. La exparticipante de la segunda temporada reaccionará en vivo a lo que ocurra cada noche en las galas de La casa de los famosos Colombia 3.

¿A quién Karina García considera un "mueble" en La casa de los famosos Colombia?

En ese sentido, la creadora de contenido dio su opinión de lo que ha visto en esta nueva temporada y se refirió a algunos participantes de quienes se tenían altas expectativas, pero que, a su parecer, no han dado lo que se esperaba.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

Karina también opinó si cree que algún habitante no ha dado el contenido suficiente y ya podría ser catalogado como “mueble”.

Solamente las personas que hemos estado allá podemos entender qué pasa cuando estamos encerrados en esa casa. Los famosos cuando entran allá, me incluyo, entran con un montón de emociones… como que se bloquea. Realmente, mueble, mueble, no me atrevo a decirle a nadie. Para mí, todos están haciendo lo que pueden

Pero antes de terminar su frase, Karina expresó que sí tenía más expectativas de algunos participantes y hasta ahora no los ha visto figurar mucho en medio de la competencia.

Karina García opinó de Manuela Gómez y cree que ha estado "apagada". Foto: RCN

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

En primer lugar, se refirió a Maiker Smith: “Me dijeron que era súper chistoso, pero no lo he visto mucho. Tampoco he visto mucho a Juan Palau; no lo he sentido. Manuela (Gómez) en la rueda de prensa, que estuvo tan eufórica, la he visto un poquito apagada, pero de pronto extraña a su niña, entonces no juzguemos. Esperemos; démosle tiempo”.

Desde ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’, Karina espera imprimirle su sello al espacio y, a través de su experiencia, dar opiniones de distintas situaciones que surjan en la casa más famosa de todas.

¿Qué dijo Karina García sobre sus recientes encuentros con Yina Calderón?

Karina García fue consultada por su reciente cercanía con Yina Calderón y respondió si han vuelto a ser amigas. La influenciadora y ahora panelista dejó un contundente mensaje.

Por mi lado, ya, eso se sanó. Yo no soy amiga de ella, ella no es amiga mía, pero estamos en el medio, tenemos que encontrarnos para trabajar y yo no voy a decirle que “no” a grandes oportunidades solamente porque esté una persona con la que tuve problemas en el pasado. El pasado se queda atrás

Karina García aseguró que Yina Calderón no es su amiga. (Foto: Canal RCN)

Con sus palabras, García manifestó que no guarda ningún rencor hacia Yina, pese a los muchos encontronazos que tuvieron en el reality, pero tampoco tiene la intención de que retomen su amistad.

Artículos relacionados Karina García Karina García volvió a hablar de Yina Calderón, ¿son amigas de nuevo?

Karina, ahora está enfocada en nuevos retos personales y hasta se habría vuelto a enamorar luego de su ruptura con Altafulla. La paisa ha sido vista con el cantante de música urbana, Kris R.