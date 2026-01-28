Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García volvió a hablar de Yina Calderón, ¿son amigas de nuevo?

Karina García reveló cómo está su relación con Yina Calderón y si han vuelto a ser amigas tras lo ocurrido en La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García dejó contundente mensaje sobre ser amiga de nuevo de Yina Calderón.
Karina García reveló lo que piensa de ser amiga de nuevo de Yina Calderón. Fotos: RCN

Karina García y Yina Calderón protagonizaron una de las rivalidades más llamativas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Aunque empezaron el reality como amigas, la confianza se quebró y terminaron enemistadas.

Con su alejamiento quedó casi disuelto el grupo de Las Chicas Fuego. Karina se unió más a La Jesuu y Altafulla, mientras que Yina afianzó una gran amistad al lado de La Toxi Costeña.

¿Karina García perdonó a Yina Calderón y son amigas de nuevo?

Luego de todo lo ocurrido en esa temporada 2, Karina García volvió a ser consultada por su relación con Yina Calderón y aclaró si son amigas de nuevo o no.

Por mi lado, ya, eso se sanó. Yo no soy amiga de ella, ella no es amiga mía, pero estamos en el medio, tenemos que encontrarnos para trabajar y yo no voy a decirle que “no” a grandes oportunidades solamente porque esté una persona con la que tuve problemas en el pasado. El pasado se queda atrás

Karina contó que hubo personas que se enojaron con ella por haber compartido de nuevo con Yina, esto en ‘Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’, pero ella afirmó que lo hizo porque estaba trabajando.

García agregó que, seguramente, se la seguirá cruzando en distintos lugares, pero ya dejó más que claro que no hay amistad y tampoco tiene la intención de ser amiga en el futuro de la huilense.

¿Por qué Karina García y Yina Calderón dejaron de ser amigas?

Karina García y Yina Calderón empezaron siendo amigas en la segunda temporada de La casa de los famosos. Hicieron parte de Las Chicas Fuego y muchas veces conversaron sobre situaciones que les ocurrían dentro de la competencia.

La confianza, sin embargo, empezó a resquebrajarse y cada una tomó un rumbo distinto. Todo terminó de empeorar cuando Yina y La Toxi hicieron campaña en contra de la paisa. Al final ella fue eliminada, pero su nombre siguió retumbando en el reality.

Karina García estuvo compartiendo programa con Yina Calderón.
Karina García afirmó que no es amiga de Yina y tampoco tiene la intención de serlo. (Fotos Canal RCN)

¿Karina García tiene nuevo novio tras su ruptura con Altafulla?

Karina salió de La casa de los famosos siendo novia de Altafulla, pero el amor llegó a su fin y terminaron antes de concluir el 2026. Hoy en día, la influencer ha sido relacionada con otro hombre, Kris R.

Todo comenzó cuando Kris R hizo una publicación muy romántica en redes sociales al lado de Karina; posteriormente, asistieron juntos al concierto de Bad Bunny en Medellín.

Karina dejó claro que Yina Calderón no es su amiga.
Karina García habría encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con Altafulla. Foto: RCN

Frente a la pregunta de si es novia del cantante urbano, Karina respondió que “es muy pronto, pero estoy conociendo a alguien y me siento bien". Yo soy chica urbana, me encantan los artistas, pero pocos entienden esa vibra. Karina R, puede ser”.

