Altafulla habría reaccionado a nueva relación de Karina García con Kris R

Altafulla dejó contundente mensaje en sus redes sociales luego de confirmarse la relación de Karina con Kris R.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla y Karina García
Altafulla habría reaccionado a relación de Karina García/Canal RCN

El cantante Altafullahabría reaccionado a la confirmación del nuevo romance de la influenciadora Karina García con el artista Kris R.

¿Altafulla reaccionó al nuevo romance de Karina García con Kris R?

La creadora de contenido confirmó su relación con el artista Kris R luego de que fueran vistos muy amorosos en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

karina garcia con kris r

Según la paisa decidió darse una nueva oportunidad en el amor luego de su sonada ruptura con el artista Altafulla, a quien conoció en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero que poco después de salir del reality decidieron tomar caminos separados.

El barranquillero sorprendió con un mensaje en sus redes sociales luego de que se diera a conocer la relación de Karina García con el reguetonero, por lo que, muchos relacionaron sus palabras con dicha situación.

A través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró en muletas en medio de su recuperación de su rodilla tras haber sufrido una lesión.

"Ya no sé qué duele más, si el corazón o la pierna, pero ahí vamos. Al mal tiempo buena cara.. coge el código", escribió en la publicación.

Además, agregó su canción "Me duele" en la que habla de una relación fallida, donde muchos fanáticos aseguran que es una dedicatoria para la influenciadora.

¿Altafulla sigue soltero?

El artista ha detallado que luego de su ruptura con Karina García ha preferido mantenerse alejado de los romances y enfocarse 100% en su carrera musical, señalando que quiere sanar correctamente dicha separación.

reaccion de altafulla sobre romance de karina

Por el momento, Altafulla continúa soltero y enfocado en sus lanzamientos musicales mientras se recupera de su salud, razón por la que tenía bastante preocupados a sus seguidores.

Por su parte, Karina García se encuentra cautivando a sus fanáticos en su nuevo rol como panelista en el programa "Qué hay pa' dañar de La casa de los famosos Colombia" donde comenta todo acerca de lo que está ocurriendo en la tercera temporada junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

