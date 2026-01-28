Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

La influenciadora Karina García habló sobre su relación con el cantante Kris R, el cual ha generado opiniones divididas.

¿Qué dijo Karina García sobre las críticas por involucrarse con Kris R?

En entrevista exclusiva con Canal RCN, la paisa contestó a quienes la han juzgado por su romance con el artista, destacando que está feliz y tranquila en el proceso de conocerse.

"Hay muchas personas que no están de acuerdo, pero yo llevo cinco meses soltera, soy una persona totalmente libre, me encargué de sanar mi corazón, de cuidarme de que nada del pasado me afecte y por qué no conocer a alguien, ¿cuál es el problema? la mujer siempre va a ser juzgada y yo soy la única que sabe lo que siente y eso es lo más importante", dijo.

Asimismo, señaló que si el temor de muchos es que la relación no funciones, ella no le ve problema a eso, destacando que de eso se trata la vida y es vivirla sin miedos.

De igual manera, se le cuestionó qué es lo que más le gusta de Kris R, a lo que ella señaló que sin duda alguna es su personalidad.

¿Karina García habló de Altafulla?

La creadora de contenido también fue cuestionada sobre el apoyo que le brindaron recientemente excompañeros de La casa de los famosos Colombia como La Toxi Costeña y Emiro Navarro a su expareja, el artista Altafulla, con quienes no tenía buena relación, por lo que ella indicó que le parece normal y resaltó su gesto de apoyar la música del barranquillero.

Contó que algunos intentaron tener un reencuentro con todos sus excompañeros de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero confesó que muchos siguen disgustados y con diferencias por lo que pasó en el programa y no aceptaron la invitación.

Sin embargo, confesó que sí habrá un viaje de reencuentro de varios en el que esperan revivir varios momentos.

Por ahora, Karina García se encentra disfrutando de su nueva labor como panelista del programa "Qué hay pa' dañar de La casa de los famosos Colombia".