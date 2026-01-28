Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karina garcia y kris r
Karina García habló sobre Kris R/Canal RCN

La influenciadora Karina García habló sobre su relación con el cantante Kris R, el cual ha generado opiniones divididas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre las críticas por involucrarse con Kris R?

En entrevista exclusiva con Canal RCN, la paisa contestó a quienes la han juzgado por su romance con el artista, destacando que está feliz y tranquila en el proceso de conocerse.

karina garcia respondio de kris r

"Hay muchas personas que no están de acuerdo, pero yo llevo cinco meses soltera, soy una persona totalmente libre, me encargué de sanar mi corazón, de cuidarme de que nada del pasado me afecte y por qué no conocer a alguien, ¿cuál es el problema? la mujer siempre va a ser juzgada y yo soy la única que sabe lo que siente y eso es lo más importante", dijo.

Asimismo, señaló que si el temor de muchos es que la relación no funciones, ella no le ve problema a eso, destacando que de eso se trata la vida y es vivirla sin miedos.

De igual manera, se le cuestionó qué es lo que más le gusta de Kris R, a lo que ella señaló que sin duda alguna es su personalidad.

Artículos relacionados

¿Karina García habló de Altafulla?

La creadora de contenido también fue cuestionada sobre el apoyo que le brindaron recientemente excompañeros de La casa de los famosos Colombia como La Toxi Costeña y Emiro Navarro a su expareja, el artista Altafulla, con quienes no tenía buena relación, por lo que ella indicó que le parece normal y resaltó su gesto de apoyar la música del barranquillero.

karina garcia sobre sus excompañeros de la casa de los famosos

Contó que algunos intentaron tener un reencuentro con todos sus excompañeros de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero confesó que muchos siguen disgustados y con diferencias por lo que pasó en el programa y no aceptaron la invitación.

Sin embargo, confesó que sí habrá un viaje de reencuentro de varios en el que esperan revivir varios momentos.

Artículos relacionados

Por ahora, Karina García se encentra disfrutando de su nueva labor como panelista del programa "Qué hay pa' dañar de La casa de los famosos Colombia".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma le dio un fuerte abrazo a Mateo al verlo de nuevo. Norma Nivia

Norma y Mateo protagonizaron romántico reencuentro tras días de estar separados

Norma, al ver a Mateo, se abalanzó hacia él y le dio un fuerte abrazo, evidenciando así lo mucho que lo extrañaba.

Yana Karpova reveló por qué terminó con Marlon Solórzano Talento nacional

Yana Karpova rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales terminó con Marlon Solórzano

Yana Karpova habló por primera vez y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

El cantante se quedó sin frenos Talento internacional

Reconocido artista se accidentó luego de quedarse sin frenos: todo quedó en video

Uno de los acompañantes del cantante grabó el momento en que se quedaron sin frenos y colisionaron contra otro carro.

Lo más superlike

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

La voz de Majin Buu, Kōzō Shioya, falleció a los 70 años dejando un gran legado en el anime japonés.

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo