¡Confirmado! Carmen Villalobos terminó su relación con Frederik Oldenburg

La actriz Carmen Villalobos y el presentador Frederik Oldenburg terminaron su relación luego de dos años de haber estado juntos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Por qué terminaron Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Desde hace algunas semanas se venía rumorando que los famosos Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg estarían en crisis debido a que no se le volvió a ver juntos como acostumbraban a sus fanáticos en redes sociales.

Sin embargo; las especulaciones tomaron fuerza luego de que la actriz Majida Issa compartiera un video en el que se mostró con Carmen Villalobos y señalaba que pensó que iba a ser la única soltera del momento, pero la barranquillera llegó para acompañarla en dicha etapa.

Ambas no solo han sido grandes compañeras de trabajo, sino que también son muy amigas, por lo que, habría sido la forma en que Carmen decidió anunciar su soltería.

Debido a la confusión que desató dicha publicación en redes sociales, la revista People en español confirmó la ruptura de los famosos, pero sin dar detalles de las razones por las que dieron fin a su relación, generando gran intriga entre los fanáticos de la expareja.

Cabe destacar que, ni Carmen Villalobos, ni Frederik Oldenburg han decidido pronunciarse al respecto, siendo su última publicación juntos del pasado mes de octubre cuando cumplieron su segundo aniversario.

Recordemos que, cuando Carmen Villalobos se divorció de Sebastián Caicedo solo anunció su separación, pero no volvió a tocar el tema públicamente, pues suele ser muy reservada con su vida privada.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras su ruptura?

Tras confirmase la noticia, miles de fanáticos en redes sociales han destacado su sorpresa al respecto, destacando lo enamorados que se veían en sus publicaciones juntos en redes sociales sobre sus viajes y planes románticos.

Otros aprovecharon para desearles lo mejor a cada uno en esta etapa y señalar que, esperan que pueda haber una reconciliación o que encuentren otro gran amor.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Novia de Nicolás Arrieta reaccionó tras críticas por polémica en La casa de los famosos

Por ahora, Carmen Villalobos se encuentra en medio de grabaciones de una producción, mientras que Frederik Oldenburg siguen con su labor como presentador de un medio internacional.