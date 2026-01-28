Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido artista se accidentó luego de quedarse sin frenos: todo quedó en video

Uno de los acompañantes del cantante grabó el momento en que se quedaron sin frenos y colisionaron contra otro carro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
El cantante se quedó sin frenos

En las últimas horas un famoso cantante se accidentó tras quedarse sin frenos en plena carretera, un imprevisto que quedó grabado en video.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cantante que sufrió accidente de tránsito tras quedarse sin frenos?

José Alberto Rojas Peralta, mejor conocido como Kiko El Crazy, reveló en la noche del 27 de enero que sufrió un gran susto luego que su camioneta se quedara sin frenos.

El artista urbano informó a través de su cuenta de Instagram que vivió un momento de terror mientras manejaba por una bajada en Jarabacoa, una provincia de República Dominicana, cuando se percató que su vehículo presentaba fallas en el sistema de frenos.

Curiosamente, uno de los acompañantes del artista venía grabando cuando se percataron de la falla mecánica del vehículo y en este quedó captado los momentos de angustia de los pasajeros y el choque.

Así quedó el carro de cantante dominicano
Reconocido cantante dominicano se accidentó. (Fotos Freepik)

Artículos relacionados

Video del momento en que cantante se quedó sin frenos en su camioneta y estrelló

En el video compartido por Kiko El Crazy quedó en evidencia el momento en que se empiezan a angustiar de ver que el carro no paraba al pisar el freno.

En medio de la maniobra del cantante alcanzan a avisarle a otra camioneta que iba adelante para que esta los ayudara a frenar dejándose chocar.

Colócalo, colócalo, frena, frena, frena, apágala.

El cantante tuvo que estrellar su camioneta contra el otro para poder frenar así a la fuerza su camioneta.

En el video el artista se mostró en shock tras el susto que vivió y no dudó en abrazar y agradecerle a la persona que los ayudó por salvarle la vida.

Me salvaste la vida, me salvaste la vida

Artículos relacionados

¿Qué dijo el cantante tras quedarse sin frenos?

El cantante dominicano compartió el video en sus redes sociales en donde aseguró sentirse agradecido con la vida y con Dios.

Kiko El Crazy aseguró que esta persona que se le atravesó en el camino fue un ángel enviado por Dios para poder evitar que sucediera una posible tragedia.

Dios nunca abandona a sus hijos. Me puso una Guagua en una bajada de Jarabaoca para que Frenara ya que no encontré nada de Freno. Gracias Dios por cuidarme, te amo.

Los seguidores y colegas del cantante aprovecharon la publicación para enviarle mensajes de ánimo al artista ante este fuerte susto y también aseguraron que lo que pasó fue un milagro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

karina garcia y kris r Karina García

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Norma le dio un fuerte abrazo a Mateo al verlo de nuevo. Norma Nivia

Norma y Mateo protagonizaron romántico reencuentro tras días de estar separados

Norma, al ver a Mateo, se abalanzó hacia él y le dio un fuerte abrazo, evidenciando así lo mucho que lo extrañaba.

Yana Karpova reveló por qué terminó con Marlon Solórzano Talento nacional

Yana Karpova rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales terminó con Marlon Solórzano

Yana Karpova habló por primera vez y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

Lo más superlike

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

La voz de Majin Buu, Kōzō Shioya, falleció a los 70 años dejando un gran legado en el anime japonés.

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo