Reconocido artista se accidentó luego de quedarse sin frenos: todo quedó en video

En las últimas horas un famoso cantante se accidentó tras quedarse sin frenos en plena carretera, un imprevisto que quedó grabado en video.

¿Cuál fue el cantante que sufrió accidente de tránsito tras quedarse sin frenos?

José Alberto Rojas Peralta, mejor conocido como Kiko El Crazy, reveló en la noche del 27 de enero que sufrió un gran susto luego que su camioneta se quedara sin frenos.

El artista urbano informó a través de su cuenta de Instagram que vivió un momento de terror mientras manejaba por una bajada en Jarabacoa, una provincia de República Dominicana, cuando se percató que su vehículo presentaba fallas en el sistema de frenos.

Curiosamente, uno de los acompañantes del artista venía grabando cuando se percataron de la falla mecánica del vehículo y en este quedó captado los momentos de angustia de los pasajeros y el choque.

Reconocido cantante dominicano se accidentó. (Fotos Freepik)

Video del momento en que cantante se quedó sin frenos en su camioneta y estrelló

En el video compartido por Kiko El Crazy quedó en evidencia el momento en que se empiezan a angustiar de ver que el carro no paraba al pisar el freno.

En medio de la maniobra del cantante alcanzan a avisarle a otra camioneta que iba adelante para que esta los ayudara a frenar dejándose chocar.

Colócalo, colócalo, frena, frena, frena, apágala.

El cantante tuvo que estrellar su camioneta contra el otro para poder frenar así a la fuerza su camioneta.

En el video el artista se mostró en shock tras el susto que vivió y no dudó en abrazar y agradecerle a la persona que los ayudó por salvarle la vida.

Me salvaste la vida, me salvaste la vida

¿Qué dijo el cantante tras quedarse sin frenos?

El cantante dominicano compartió el video en sus redes sociales en donde aseguró sentirse agradecido con la vida y con Dios.

Kiko El Crazy aseguró que esta persona que se le atravesó en el camino fue un ángel enviado por Dios para poder evitar que sucediera una posible tragedia.

Dios nunca abandona a sus hijos. Me puso una Guagua en una bajada de Jarabaoca para que Frenara ya que no encontré nada de Freno. Gracias Dios por cuidarme, te amo.

Los seguidores y colegas del cantante aprovecharon la publicación para enviarle mensajes de ánimo al artista ante este fuerte susto y también aseguraron que lo que pasó fue un milagro.