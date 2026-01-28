Así reaccionó José Rodríguez ante un posible nuevo amor tras terminar con Yaya Muñoz

Una relación que había nacido en La casa de los famosos Colombia llegó a su final; la de José Rodríguez y Yaya Muñoz. Los exparticipantes se habían enamorado en medio del reality y continuaron juntos al salir de la competencia, pero en los últimos se confirmó que ya no estaban juntos.

La propia Yaya confirmó la noticia en medio de una entrevista con Dimelo King. El hecho causó mucha sorpresa, pues se veían felices y muy enamorados.

¿Cómo reaccionó José Rodríguez tras salir a la luz un video donde aparece con misteriosa mujer?

Pues bien, luego de revelarse que ya no estaban juntos, un llamativo video salió a la luz. En él, se veía a José muy cerquita de una misteriosa mujer. La publicación generó diversas reacciones y cuestionamientos contra el deportista.

Ahora José, en medio de un reencuentro con Los Lavaplatos, reaccionó a ese supuesto nuevo romance.

José Rodríguez reaccionó luego de ser vinculado amorosamente con otra mujer. Foto: RCN

La Liendra le leyó una publicación de SuperLike en la que se informaba del encuentro de Rodríguez con otra mujer tras decirse adiós con Yaya. El quindiano hizo eco de la situación y Mateo Varela de inmediato le preguntó que si estaba soltero, a lo que José respondió: “Yo estoy soltero”.

Al escuchar la respuesta de Rodríguez, los demás Lavaplatos coincidieron en decir “no pasa nada”, evidenciando así que José estaría listo para volver a enamorarse tras el final de su noviazgo con la periodista y presentadora.

¿Cómo está la situación sentimental de Los Lavaplatos de La casa de los famosos Colombia?

Casual o no, de Los Lavaplatos, José Rodríguez es el único que está soltero. La Liendra tiene una sólida relación de varios años con Dani Duke; Camilo Trujillo inició un noviazgo con Daniela Lerc tras La casa de los famosos; Mateo está muy enamorado de Norma Nivia y El Negro Salas se casó el año pasado con Ana María Espinosa.

Recientemente, el grupo que nació en la temporada 2 de la casa más famosa se reencontró y reconfirmó que su amistad sigue firme.

De Los Lavaplatos, el único que está soltero es José Rodríguez. Foto: RCN

El Negro Salas, en una publicación en sus redes sociales, se mostró feliz por la amistad que prevalece con sus excompañeros y destacó que esa fue de las mejores cosas que le pasaron gracias al reality.

Camilo Trujillo, por su parte, llegó al reencuentro sin la tradicional gorra de Los Lavaplatos, lo que provocó burlas y risas de sus amigos. Al actor, al tratar de entrar al apartamento de La Liendra, le cerraron la puerta y los demás le hicieron ver su error por no tener la visera naranja.

Camilo tuvo que pedir que le llevaran ese elemento que identifica a Los Lavaplatos y se unió así a la onda de sus amigos.