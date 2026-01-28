Norma y Mateo protagonizaron romántico reencuentro tras días de estar separados

Tras unos días alejados, Norma Nivia y Mateo Varela se reencontraron en Bogotá y el momento quedó registrado en las redes sociales de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue el reencuentro de Norma y Mateo que ha dado de qué hablar en redes sociales?

‘Peluche’ compartió un video en su cuenta personal de Instagram y allí mostró el momento exacto en que se reencuentra con la actriz.

Mateo le llevó como detalle unos chocolates, pero Norma, lo primero que hizo al verlo, fue darle un fuerte abrazo. La actriz se “colgó” del deportista y le dio varios besos.

Con este video, las celebridades demostraron que su amor está en su mejor momento y se sienten felices de compartir cada día.



Ya en un video anterior, Norma había expresado lo mucho que extrañaba a su novio. La mujer compartió un llamativo video en el que un peluche simulaba ser una persona y le daba abrazos. Varela reaccionó a esa publicación y le dijo a su pareja que pronto se verían.

Mateo y Norma superaron críticas y siguen juntos y muy enamorados. Foto: RCN

¿Por qué estuvieron separados Mateo Varela y Norma Nivia, exparticipantes de La casa de los famosos?

Mateo Varela y Norma Nivia estuvieron algunos días separados por diferentes compromisos. ‘Peluche’ viajó a Medellín y se reencontró con Los Lavaplatos; es decir, José Rodríguez, La Liendra, Camilo Trujillo y El Negro Salas.

Los participantes que hicieron parte de la temporada 2 de La casa de los famosos se mostraron felices por verse de nuevo y agradecieron por la amistad que prevalece tras más de un año de haber terminado el reality.

En ese encuentro, los cinco amigos hablaron de sus vidas, contaron las últimas novedades y hasta bromearon con distintas situaciones; incluso, José Rodríguez fue indagado por el video donde aparece con una misteriosa mujer, esto tras confirmarse que ya no está con Yaya Muñoz.

Mateo mantiene una sólida amistad con José, Camilo, La Liendra y El Negro y seguramente vendrán nuevos encuentros más adelante.

¿Qué planes tienen para el futuro Mateo Varela 'Peluche' y Norma Nivia?

La relación amorosa de Mateo Varela y Norma Nivia avanza a paso firme. Las celebridades ya completan varios meses de noviazgo y hasta tendrían planes de boda.

Los exparticipantes han demostrado que lo que nació en La casa de los famosos fue real; así quedó en evidencia con un video que Norma publicó en sus redes. En él, se reviven algunos de los momentos vividos por ambos y la actriz le dice “te amo”.

Norma Nivia y Mateo Varela están cerca de cumplir un año juntos, luego de que su amor naciera en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

Esta relación inició con dudas; en su momento, muchos afirmaron que solo sería una estrategia para avanzar en la competencia, pero las evidencias ya muestran lo contrario. Juntos crearon una comunidad llamada ‘Norteo’ y tienen grandes planes para los próximos años.