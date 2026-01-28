Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G le pagó la cuenta a todos: así fue aparición en su restaurante en Medellín

La artista Karol G llegó inesperadamente a su restaurante en Medellín y terminó pagándole la cuenta a todos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G en su restaurante en Medellín
Karol G apareció en su restaurante inesperadamente/AFP: Michael Tran

La cantante Karol G sorprendió a miles de sus fanáticos al asistir inesperadamente a su restaurante Carolina en Provenza en Medellín junto a su hermana Yesica Giraldo, su mejor amigo Daiky Gamboa, entre otros allegados.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la aparición de Karol G de en su restaurante en Medellín?

En diciembre del 2024 la Bichota inauguró sus dos restaurantes y su discoteca en Medellín, que han causado gran sensación entre sus admiradores por su atención, comida y música.

karol g en medellin

La paisa ha estado en su ciudad natal desde hace varios días, cuya primera aparición la hizo como invitada en la tercera y última fecha de su colega Bad Bunny, donde interpretaron su colaboración "Ahora me llamas" y cantó otros temas de su álbum "Tropicoqueta".

Posteriormente, fue vista comiendo perro caliente al after party de su presentación y también estuvo con Arcángel y Ryan Castro en uno de los barrios de la ciudad compartiendo con sus fanáticos.

Karol G llegó luciendo muy elegante a su restaurante Carolina y disfrutó de una deliciosa cena y un gran baile.

Artículos relacionados

¿Karol G pagó la cuenta de todos los asistentes a su restaurante?

En medio de su visita, los asistentes en el restaurante fueron sorprendidos luego de que les informaran que la Bichota había decidido pagarles la cuenta a todos esa noche, provocando gran agradecimiento a quienes visitaron su restaurante.

karol g pago la cuenta de todos en su restaurante

Todos la aplaudieron y gritaron, por lo que, ella muy feliz brindó con todos los que estaban ahí.

Dichas imágenes se volvieron virales en redes sociales, donde sus fanáticos expresaron su humildad, generosidad y lo mucho que la siguen admirando por ese tipo de gestos.

Artículos relacionados

Por ahora, Karol G sigue disfrutando de Medellín mientras sin pronunciarse sobre su supuesta ruptura con el cantante Feid, con quien se le dejó de ver en eventos públicos y con quien dejó de tener interacción en redes sociales.

Por su parte, Feid está en la promoción de su colaboración "Cambiaré" junto a Luis Fonsi, donde sorprendió bajo el género de la salsa sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Evaluna reapareció en redes para mostrar su orgullo por Camilo, quien inició su año deportivo corriendo un nuevo medio maratón.

Así luciría la estatua que proponen crear de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Proponen crear una estatua de Yeison Jiménez como homenaje: así sería su diseño

La idea de crear una estatua en honor a Yeison Jiménez ha tomado fuerza en redes sociales y ya se conoce cómo sería su diseño.

jessi uribe sobre yeison jimenez Jessi Uribe

Jessi Uribe rompió el silencio sobre polémicas de Yeison Jiménez tras su muerte

Jessi Uribe habló sobre los mensajes que han surgido alrededor tras la muerte de Yeison Jiménez.

Lo más superlike

karina garcia y kris r Karina García

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo