Karol G le pagó la cuenta a todos: así fue aparición en su restaurante en Medellín

La cantante Karol G sorprendió a miles de sus fanáticos al asistir inesperadamente a su restaurante Carolina en Provenza en Medellín junto a su hermana Yesica Giraldo, su mejor amigo Daiky Gamboa, entre otros allegados.

¿Cómo fue la aparición de Karol G de en su restaurante en Medellín?

En diciembre del 2024 la Bichota inauguró sus dos restaurantes y su discoteca en Medellín, que han causado gran sensación entre sus admiradores por su atención, comida y música.

La paisa ha estado en su ciudad natal desde hace varios días, cuya primera aparición la hizo como invitada en la tercera y última fecha de su colega Bad Bunny, donde interpretaron su colaboración "Ahora me llamas" y cantó otros temas de su álbum "Tropicoqueta".

Posteriormente, fue vista comiendo perro caliente al after party de su presentación y también estuvo con Arcángel y Ryan Castro en uno de los barrios de la ciudad compartiendo con sus fanáticos.

Karol G llegó luciendo muy elegante a su restaurante Carolina y disfrutó de una deliciosa cena y un gran baile.

¿Karol G pagó la cuenta de todos los asistentes a su restaurante?

En medio de su visita, los asistentes en el restaurante fueron sorprendidos luego de que les informaran que la Bichota había decidido pagarles la cuenta a todos esa noche, provocando gran agradecimiento a quienes visitaron su restaurante.

Todos la aplaudieron y gritaron, por lo que, ella muy feliz brindó con todos los que estaban ahí.

Dichas imágenes se volvieron virales en redes sociales, donde sus fanáticos expresaron su humildad, generosidad y lo mucho que la siguen admirando por ese tipo de gestos.

Por ahora, Karol G sigue disfrutando de Medellín mientras sin pronunciarse sobre su supuesta ruptura con el cantante Feid, con quien se le dejó de ver en eventos públicos y con quien dejó de tener interacción en redes sociales.

Por su parte, Feid está en la promoción de su colaboración "Cambiaré" junto a Luis Fonsi, donde sorprendió bajo el género de la salsa sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales.