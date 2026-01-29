Carlos Rivera reafirma su conexión con España y la incluye en su tour ¡Vida México!

Carlos Rivera culminó su paso por España, donde confirmó la inclusión de ese país en su ¡Vida México Tour! El cantautor mexicano regresará a tierras ibéricas en el verano de este año para deleitar con su inigualable voz a miles de espectadores.

¿Qué anunció el cantante Carlos Rivera en su paso por España?

En su paso por España, Rivera expresó sus emociones por el pronto inicio de su tour mundial y reafirmó que este país lo hace sentir muy cómodo.

Rivera ofrecerá 11 conciertos, aunque no se descarta la apertura de nuevas fechas, pues ha habido una gran acogida por parte del público, permitiéndole hacer varios Sold Out.

El 21 de junio se dará apertura a sus shows en España con una presentación en Pamplona; luego continuará por Castellón y Valencia para cerrar así el mes. Arranca julio y las siguientes ciudades que disfrutarán de la música de Rivera serán Bilbao, Coruña, Madrid, Barcelona, Murcia, Almería, Marbella y Chiclana de la Frontera.

Carlos Rivera va ganando más seguidores en España. Foto: AFP - Giorgio Viera

La gira del cantante de 39 años arrancará, oficialmente, el 9 de febrero en San Luis Potosí, México. En su país natal ofrecerá, en total, 13 conciertos. Allí, justamente, cerrará su gira el 5 de septiembre, presentándose en Ciudad de México.

Carlos Rivera se ha convertido en una de las voces más reconocidas y destacadas de la música en habla hispana, por ende, ha visto en España una gran posibilidad para explorar nuevos mercados y seguir atrayendo seguidores.

El propio Rivera ha manifestado siente una gran conexión con el país ibérico, siendo Andalucía una de las regiones que mejor lo acoge.

En declaraciones para el medio Europa Press, Rivera dijo sentirse feliz de haber podido incluir a España en su gira y además sacó a colación una frase que popularizó su paisano, Vicente Fernández: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no les dejo de cantar”, para describir lo que siente a la hora de pisar un escenario.

‘Vida México’, nombre de su tour, se deriva de su próximo álbum, el cual decidió lanzar en dos partes; ya estrenó el EP ‘Vida’, el cual cuenta con seis canciones y posteriormente hará la publicación del disco completo, siendo marzo la fecha más tentativa.

El artista explicó que el nombre elegido parte de un juego de palabras de ‘Viva México’, una frase que está muy incrustada en la cultura mexicana. Agregó que este álbum tiene una gran inspiración en ‘Coco’, la película de Disney, donde él canta el tema principal ‘Recuérdame’.

¿Quién es Carlos Rivera, artista que anunció varios conciertos en España?

Carlos Rivera es actor, cantante y compositor. Nació el 15 de marzo de 1986 en Huamantla, México y sus inicios en la música datan del 2024, año en que ganó un reconocido reality, el cual le permitió atraer la atención de Sony Music.

A lo largo de su carrera ha lanzado álbumes como ‘Yo creo’, ‘Guerra’ y ‘¿Qué significa el amor?’. Igualmente, ha ganado reconocimiento por sencillos como ‘Que lo nuestro se quede nuestro’, ‘¿Cómo Pagarte?’, ‘Me muero’ y ‘Recuérdame’ (tema principal de la cinta animada de Disney ‘Coco’.