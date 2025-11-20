Carlos Rivera le da un nuevo sentido a la ‘Vida’ con su nuevo proyecto

En un momento en el que la música vuelve a sus raíces para encontrar nuevas formas de conmover, Carlos Rivera presenta “Vida…”, un EP que abraza la tradición mexicana del Día de Muertos desde una mirada luminosa y profundamente humana.

Más que una reflexión sobre la ausencia, el proyecto se convierte en un homenaje a los afectos que permanecen y a las historias que siguen vivas en el corazón.

Durante una entrevista con SuperLike.com, el artista compartió el origen emocional de esta obra y respondió preguntas que revelan la esencia con la que construyó cada canción: una mezcla de memoria, celebración y verdad.

¿Cómo dialoga Carlos Rivera con la tradición mexicana en este EP?

Para Rivera, “Vida…” nace del deseo de honrar a quienes forman parte de su historia personal y colectiva. En conversación con SuperLike.com, cuando se le preguntó qué significa “Vida” en el contexto del EP, respondió que este proyecto representa “la manera más mexicana de celebrar lo que permanece”, una forma de recordar sin tristeza, de agradecer lo vivido y de mantener viva la conexión con quienes ya no están físicamente.

El EP 'Vida' de Carlos Rivera está integrado por seis piezas. Foto Canal RCN

Esa perspectiva guía todo el concepto del EP: mirar atrás para abrazar lo que sigue presente. La influencia del Día de Muertos atraviesa la obra de manera evidente.

Ante la pregunta “¿De qué forma se refleja la inspiración del Día de Muertos en tu música?”, Rivera explicó que esta tradición le enseñó que la memoria puede ser un puente luminoso y no un espacio de dolor.

Por eso, el EP combina elementos del mariachi con arreglos contemporáneos, creando un sonido que respeta la herencia cultural mientras dialoga con las sensibilidades actuales.

¿Cómo se expresan las emociones de “Vida…” a través de sus canciones?

El track central del EP, “Larga Vida”, se convierte en la columna emocional del proyecto. En SuperLike.com, al preguntarle qué canción transmite con más fuerza la idea de celebrar la vida, Rivera señaló este tema como el corazón del EP, pues contiene la alegría, la gratitud y la energía que quería plasmar.

El EP está integrado por seis piezas, cada una con un video que amplifica su narrativa, excepto “Cuento de Nunca Acabar”, junto a Ana Bárbara, cuyo videoclip está por estrenarse. Cada canción aporta una perspectiva distinta: desde la reflexión íntima hasta la celebración emocional que caracteriza al artista.

Durante la entrevista, al responder cómo logra “Vida…” mostrar que la pérdida y la celebración pueden convivir, Rivera afirmó que la clave está en comprender que la ausencia no borra el amor, sino que lo transforma. Por eso, el EP elige la luz sobre la oscuridad, la memoria sobre el olvido y la gratitud sobre la nostalgia.

Finalmente, ante la pregunta “¿Crees que ‘Vida…’ habla del pasado, del presente o del futuro?”, él expresó que este trabajo dialoga con los tres tiempos: honra el pasado, se sostiene en el presente y siembra esperanza para lo que viene. Esa visión convierte el EP en una obra que trasciende lo personal para convertirse en un mensaje universal.