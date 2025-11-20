Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Carlos Rivera le da un nuevo sentido a la ‘Vida’ con su nuevo proyecto

Con “Vida…”, Carlos Rivera presenta un proyecto donde la tradición, música y emoción se entrelazan.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

En un momento en el que la música vuelve a sus raíces para encontrar nuevas formas de conmover, Carlos Rivera presenta “Vida…”, un EP que abraza la tradición mexicana del Día de Muertos desde una mirada luminosa y profundamente humana.

Más que una reflexión sobre la ausencia, el proyecto se convierte en un homenaje a los afectos que permanecen y a las historias que siguen vivas en el corazón.

Durante una entrevista con SuperLike.com, el artista compartió el origen emocional de esta obra y respondió preguntas que revelan la esencia con la que construyó cada canción: una mezcla de memoria, celebración y verdad.

Artículos relacionados

¿Cómo dialoga Carlos Rivera con la tradición mexicana en este EP?

Para Rivera, “Vida…” nace del deseo de honrar a quienes forman parte de su historia personal y colectiva. En conversación con SuperLike.com, cuando se le preguntó qué significa “Vida” en el contexto del EP, respondió que este proyecto representa “la manera más mexicana de celebrar lo que permanece”, una forma de recordar sin tristeza, de agradecer lo vivido y de mantener viva la conexión con quienes ya no están físicamente.

El EP de Carlos Rivera está integrado por seis piezas
El EP 'Vida' de Carlos Rivera está integrado por seis piezas. Foto Canal RCN

Esa perspectiva guía todo el concepto del EP: mirar atrás para abrazar lo que sigue presente. La influencia del Día de Muertos atraviesa la obra de manera evidente.

Ante la pregunta “¿De qué forma se refleja la inspiración del Día de Muertos en tu música?”, Rivera explicó que esta tradición le enseñó que la memoria puede ser un puente luminoso y no un espacio de dolor.

Por eso, el EP combina elementos del mariachi con arreglos contemporáneos, creando un sonido que respeta la herencia cultural mientras dialoga con las sensibilidades actuales.

Artículos relacionados

¿Cómo se expresan las emociones de “Vida…” a través de sus canciones?

El track central del EP, “Larga Vida”, se convierte en la columna emocional del proyecto. En SuperLike.com, al preguntarle qué canción transmite con más fuerza la idea de celebrar la vida, Rivera señaló este tema como el corazón del EP, pues contiene la alegría, la gratitud y la energía que quería plasmar.

El EP está integrado por seis piezas, cada una con un video que amplifica su narrativa, excepto “Cuento de Nunca Acabar”, junto a Ana Bárbara, cuyo videoclip está por estrenarse. Cada canción aporta una perspectiva distinta: desde la reflexión íntima hasta la celebración emocional que caracteriza al artista.

Durante la entrevista, al responder cómo logra “Vida…” mostrar que la pérdida y la celebración pueden convivir, Rivera afirmó que la clave está en comprender que la ausencia no borra el amor, sino que lo transforma. Por eso, el EP elige la luz sobre la oscuridad, la memoria sobre el olvido y la gratitud sobre la nostalgia.

Finalmente, ante la pregunta “¿Crees que ‘Vida…’ habla del pasado, del presente o del futuro?”, él expresó que este trabajo dialoga con los tres tiempos: honra el pasado, se sostiene en el presente y siembra esperanza para lo que viene. Esa visión convierte el EP en una obra que trasciende lo personal para convertirse en un mensaje universal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd regaló una casa en pleno concierto Blessd

Blessd regaló una casa en su concierto de Bogotá y le lanzó pulla a Aida Victoria Merlano

Blessd decidió regalar una casa a un asistente de su más reciente concierto en Bogotá y recordó a Aida Victoria Merlano: "El que no es ejemplo de nada".

Rosalía y Rauw Alejandro Rosalía

Rosalía reveló en quién se inspiró para su canción "La Perla", ¿Rauw Alejandro?

La artista Rosalía aclaró polémica sobre su canción La Perla que han relacionado con Rauw Alejandro.

Mujer trans asegura que Pirlo le escribió Viral

Mujer trans arremetió contra Pirlo y mostró supuestos chats de que le habría coqueteado

Mujer trans se ha vuelto viral tras asegurar que el artista Pirlo la habría buscado para salir con ella.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W sufrió percance antes de premier de Zootopia Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W sufrió accidente en su rostro antes de la premier de "Zootopia 2": así quedó

La influenciadora Luisa Fernanda W les reveló y mostró a sus seguidores el percance que sufrió en su físico antes de la premier de "Zootopia 2".

Oso de peluche es retirado del mercado por ser peligroso Viral

Retiran del mercado peluche con inteligencia artificial por peligrosa razón que alerta a padres

Natalia Lafourcade entra en su semana final de gestación Talento internacional

¿Ya nació el bebé de Natalia Lafourcade? Esto es lo que se sabe

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién no pasaría a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: ellas serían las finalistas

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo