Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años: “Nuestra niña se fue”

Una reconocida influencer estadounidense confirmó el fallecimiento de su hija, una niña de seis años que desde bebé enfrentó una compleja condición médica.

La noticia fue compartida por la propia creadora de contenido a través de sus redes sociales, donde durante años documentó de manera informativa y honesta la realidad que vivía su familia tras el diagnóstico de la menor.

El anuncio generó una ola de reacciones, mensajes de apoyo y condolencias por parte de miles de seguidores y personas que acompañaron el proceso de la pequeña a través de internet.

El mensaje, publicado el pasado 27 de enero, dejó en evidencia el profundo dolor que atraviesa la influencer su esposo tras la pérdida de su hija, quien falleció de manera tranquila y rodeada de sus seres queridos.

Reconocida influencer anuncia fallecimiento de su hija tras larga lucha con una compleja condición médica. (Foto FreePik)

¿Quién es la influencer que anunció la muerte de su hija de 6 años?

Erin Oudshoorn es una influencer que ganó reconocimiento en redes sociales por visibilizar la experiencia de criar a una niña con una enfermedad neurológica severa. A través de Instagram, Erin creó la cuenta @little.lulu.love, un espacio dedicado exclusivamente a compartir actualizaciones sobre la vida de Lulu, sus avances, retrocesos y los desafíos médicos que enfrentaba día a día.

Lejos de mostrar una narrativa idealizada, la influencer utilizó su plataforma para informar, generar conciencia y acompañar a otras familias que vivían situaciones similares. Su contenido se centraba en explicar, desde la experiencia personal, lo que significaba convivir con una condición neurológica compleja y sin cura conocida.

¿Cuál fue la causa de muerte de Lulu, la hija de Erin Oudshoorn?

Lulu fue diagnosticada a las 11 semanas de nacida con síndrome de West, una forma poco común y severa de epilepsia infantil. Esta condición se caracteriza por convulsiones frecuentes, retraso en el desarrollo y una evolución médica difícil de controlar.

Según explicó Erin en publicaciones anteriores, la menor sufría convulsiones diarias y presentaba un retraso global del desarrollo. Lulu no podía caminar, pararse ni alimentarse de forma independiente, y tampoco desarrolló lenguaje verbal. A pesar de los tratamientos y acompañamiento médico, la familia nunca logró controlar completamente las crisis epilépticas.

En su mensaje de despedida, la influencer confirmó que Lulu falleció pacíficamente en brazos de sus padres, sin detallar nuevos factores médicos, manteniendo el enfoque en el proceso que la niña atravesó durante toda su vida.

La hija de la influencer Erin Oudshoorn padecía del síndrome de west. (Foto FreePik)

Desde el momento del diagnóstico, Erin decidió documentar el día a día de Lulu en redes sociales. Cada publicación incluía información clara sobre el estado de salud de la niña, los tratamientos, las hospitalizaciones y los desafíos cotidianos que implicaba su condición.

Uno de los aspectos más destacados de la cuenta era el registro del tiempo transcurrido desde el diagnóstico. La influencer describió en varias ocasiones el camino como “difícil” y “agotador”, resaltando la falta de control sobre las convulsiones y la incertidumbre constante.

Tras el anuncio del fallecimiento de Lulu, cientos de usuarios dejaron mensajes de apoyo y solidaridad en los comentarios. Muchas personas aseguraron que la historia de la niña marcó sus vidas y les permitió comprender mejor realidades poco visibilizadas.