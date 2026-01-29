Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carmen Villalobos sorprende con curioso video luego de terminar con Frederik Oldenburg

Carmen Villalobos reapareció entrenando tras confirmarse el fin de su relación con Frederik Oldenburg.

Paola Canastero Prieto
Carmen Villalobos reaparece en el gimnasio tras su ruptura con Frederik Oldenburg
Carmen Villalobos sorprende con video entrenando luego de terminar con Oldenburg.

La actriz colombiana Carmen Villalobos volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales al mostrarse muy enfocada en su rutina de ejercicio, justo después de que se revelara y confirmara el fin de su relación de dos años con Frederik Oldenburg.

¿Cuándo comenzó la relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

El presentador y narrador deportivo, conocido por su trabajo en transmisiones de fútbol y programas de Telemundo, mantuvo durante un tiempo una relación estable con la actriz, la cual fue seguida de cerca por los fanáticos de ambos.

La historia de amor entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg inició en octubre de 2022. Sin embargo, la pareja decidió llevar el romance de manera discreta durante los primeros meses, mientras ambos trabajaban en producciones de este mismo canal.

No fue sino hasta enero de 2023 cuando Oldenburg confirmó públicamente el noviazgo durante una transmisión del programa Hoy Día, generando gran interés entre los seguidores de la actriz, quien ya era una figura reconocida por su trayectoria en telenovelas.

Carmen Villalobos reaparece en el gimnasio tras su ruptura con Frederik Oldenburg
Carmen Villalobos sorprende con video entrenando luego de terminar con Oldenburg. (Foto: AFP)

Con el paso del tiempo, ambos compartieron algunos momentos juntos en redes sociales, aunque también mantuvieron parte de su vida privada lejos del foco mediático.

¿Qué compartido Carmen Villalobos tras su ruptura con Frederik Oldenburg?

De acuerdo con información que ha circulado recientemente, la pareja habría decidido separarse hace algunos meses.

En el pasado, Carmen Villalobos había comentado que, debido a compromisos laborales, ella y su pareja pasaban temporadas separados, algo que hacía parte de sus dinámicas profesionales.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la razón exacta de la ruptura.

En medio de este contexto, la actriz sorprendió al mostrarse dedicada al ejercicio, compartiendo videos en los que realiza distintas rutinas enfocadas en tonificar especialmente las piernas.

Carmen Villalobos reaparece en el gimnasio tras su ruptura con Frederik Oldenburg
Carmen Villalobos sorprende con video entrenando luego de terminar con Oldenburg. (Foto: AFP)

Uno de los videos que más llamó la atención fue un video tipo selfie en el que Carmen aparece saludando a la cámara, agregando corazones y haciendo un guiño, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

La publicación también fue interpretada por muchos internautas como un reflejo del momento que está viviendo la actriz tras hacerse pública su ruptura con Frederik Oldenburg.

