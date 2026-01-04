Así es la nueva y lujosa casa de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar más allá de las canchas, mientras su nombre continúa siendo sinónimo de goles, títulos y disciplina deportiva, el astro portugués avanza con paso firme hacia una etapa distinta de su vida, marcada por la calma, la familia y la estabilidad.

En ese nuevo horizonte aparece una impresionante mansión en la costa de Portugal, valorada en más de 30 millones de euros, que está llamada a convertirse en su refugio personal cuando decida despedirse definitivamente del fútbol profesional.

¿Cómo es la casa donde Cristiano Ronaldo planea iniciar su nueva etapa?

La construcción de la residencia tomó más de tres años y cada detalle fue pensado para ofrecer una experiencia de alto nivel, el inmueble cuenta con al menos ocho habitaciones amplias, pensadas para la familia del futbolista y a invitados cercanos.

A esto se suman piscinas interiores y exteriores, ideales para el descanso y la recreación durante todo el año.

La propiedad también dispone de un gimnasio completamente equipado, una sala de masajes y un cine privado, lo que convierte la mansión en un verdadero complejo de bienestar.

¿Qué lujos y comodidades destacan dentro de la propiedad de Cristiano Ronaldo?

El nivel de sofisticación de la casa se evidencia en sus acabados, mármol italiano, detalles metálicos de alta gama y elementos decorativos personalizados forman parte del diseño interior.

Cristiano Ronaldo ya visualiza su vida después del fútbol… y lo hace desde una mansión de lujo en Portugal. (AFP: Kenzo TRIBOUILLARD)

Incluso se menciona la presencia de un mural exclusivo de una firma de lujo internacional, creado especialmente para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Con capacidad para varios vehículos, fue diseñado pensando en la reconocida colección de automóviles de lujo del futbolista y además, la mansión cuenta con zonas dedicadas al entretenimiento de los niños, incluyendo áreas de juego interiores y un acceso directo a una playa privada, garantizando seguridad y diversión para los más pequeños.

¿Por qué esta mansión representa más que una inversión inmobiliaria para Cristiano Ronaldo?

Más allá del valor económico, esta residencia simboliza un proyecto de vida, Cristiano ha reiterado en múltiples ocasiones que su familia es su mayor prioridad, y esta casa refleja esa filosofía.

Así es el refugio millonario que espera a CR7. /AFP: MICHAEL BUHOLZER

Junto a Georgina Rodríguez, con quien se comprometió en 2025, el futbolista busca un espacio que le permita disfrutar plenamente de la paternidad y de una rutina más tranquila, lejos del ritmo intenso de las competiciones.

La mansión en Portugal parece tener un significado especial, es el lugar elegido para cerrar un ciclo legendario y abrir otro, donde el verdadero lujo será el tiempo compartido en familia.