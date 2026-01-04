Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así es la nueva y lujosa casa de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo ya piensa en su futuro fuera del fútbol y lo proyecta desde una lujosa mansión en Portugal.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cristiano Ronaldo está ubicada en la costa de Portugal y supera los 30 millones de euros.
Cristiano Ronaldo está ubicada en la costa de Portugal y supera los 30 millones de euros. Foto AFP/Mohammed Alshehri

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar más allá de las canchas, mientras su nombre continúa siendo sinónimo de goles, títulos y disciplina deportiva, el astro portugués avanza con paso firme hacia una etapa distinta de su vida, marcada por la calma, la familia y la estabilidad.

En ese nuevo horizonte aparece una impresionante mansión en la costa de Portugal, valorada en más de 30 millones de euros, que está llamada a convertirse en su refugio personal cuando decida despedirse definitivamente del fútbol profesional.

Artículos relacionados

¿Cómo es la casa donde Cristiano Ronaldo planea iniciar su nueva etapa?

La construcción de la residencia tomó más de tres años y cada detalle fue pensado para ofrecer una experiencia de alto nivel, el inmueble cuenta con al menos ocho habitaciones amplias, pensadas para la familia del futbolista y a invitados cercanos.

A esto se suman piscinas interiores y exteriores, ideales para el descanso y la recreación durante todo el año.

La propiedad también dispone de un gimnasio completamente equipado, una sala de masajes y un cine privado, lo que convierte la mansión en un verdadero complejo de bienestar.

Artículos relacionados

¿Qué lujos y comodidades destacan dentro de la propiedad de Cristiano Ronaldo?

El nivel de sofisticación de la casa se evidencia en sus acabados, mármol italiano, detalles metálicos de alta gama y elementos decorativos personalizados forman parte del diseño interior.

Cristiano Ronaldo mostró su figura antes de cumplir 41 años
Cristiano Ronaldo ya visualiza su vida después del fútbol… y lo hace desde una mansión de lujo en Portugal. (AFP: Kenzo TRIBOUILLARD)

Incluso se menciona la presencia de un mural exclusivo de una firma de lujo internacional, creado especialmente para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Con capacidad para varios vehículos, fue diseñado pensando en la reconocida colección de automóviles de lujo del futbolista y además, la mansión cuenta con zonas dedicadas al entretenimiento de los niños, incluyendo áreas de juego interiores y un acceso directo a una playa privada, garantizando seguridad y diversión para los más pequeños.

Artículos relacionados

¿Por qué esta mansión representa más que una inversión inmobiliaria para Cristiano Ronaldo?

Más allá del valor económico, esta residencia simboliza un proyecto de vida, Cristiano ha reiterado en múltiples ocasiones que su familia es su mayor prioridad, y esta casa refleja esa filosofía.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometen
Así es el refugio millonario que espera a CR7. /AFP: MICHAEL BUHOLZER

Junto a Georgina Rodríguez, con quien se comprometió en 2025, el futbolista busca un espacio que le permita disfrutar plenamente de la paternidad y de una rutina más tranquila, lejos del ritmo intenso de las competiciones.

La mansión en Portugal parece tener un significado especial, es el lugar elegido para cerrar un ciclo legendario y abrir otro, donde el verdadero lujo será el tiempo compartido en familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio habló en Instagram tras encontrar nuevos rumores sobre su muerte. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reaccionó a los rumores virales que lo dan "por muerto" en redes

Yeferson Cossio alzó la voz en Instagram para rechazar los constantes rumores que aseguran su muerte.

Talento internacional

Manelyk vivió un descuido en medio del Polo Norte: "Estoy valorando a los hombres"

Manelyk se volvió tendencia al compartir una anécdota en medio de la nieve extrema que mezcló humor, error y una reflexión personal.

Yaya inicia el 2026 en la playa y aumentan rumores de ruptura con José. Yaya Muñoz

Yaya presumió su inicio de año pero sin la compañía de José Rodríguez

Yaya compartió postales de su inicio de año en la playa, pero la ausencia de José Rodríguez y una canción clave avivaron rumores.

Lo más superlike

La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones Talento internacional

Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Una reconocida actriz reveló que contrajo neumonía tras someterse a largas jornadas de trabajo, preocupando a sus seguidores.

Murió el reconocido violinista de la Orquesta Aragón de Cuba, Dagoberto González Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido violinista de una importante Orquesta caribeña

Nicolás Arrieta dejó ver cuál es su último destino antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela dónde se fue a recargar energías antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

Famosa cantante de K-Pop, Nana, fue demandada por su agresor luego de que la asaltó en su vivienda Talento internacional

Famosa cantante sufrió un asalto y luego fue demandada por su agresor: esta sería la razón

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?