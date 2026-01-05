La Liendra conmovió al recordar sus orígenes y sus raíces con un gesto humilde junto a su familia

El reconocido influenciador La Liendra, conmovió las redes al mostrar un momento humilde junto a su familia.

La Liendra sorprendió al comer en el piso en una hoja de plátano. (Foto Canal RCN)

La Liendra se encuentra por estos días disfrutando de sus vacaciones en su tierra natal.

Hace unas horas compartió unas historias donde se le ve montando en carros camperos 4x4 rumbo a realizar drafting en el río.

El creador de contenido mostró cómo realizaba este deporte extremo de manera familiar.

Entre las historias que publicó hubo una que tocó fibras entre sus seguidores.

¿Qué muestra la publicación de La Liendra que conmovió a sus seguidores en sus vacaciones familiares?

En el clip está comiendo en hojas de plátano, sentado en el piso junto a su familia a la orilla del río.

El video está acompañado con un emotivo mensaje en donde La Liendra deja claro que, sin importar lo lejos y lo alto que llegue, siempre va a volver a disfrutar de sus raíces y compartir con sus familiares todo lo que tiene y ha logrado con las redes sociales.

“Sin importar lo alto que vuele, siempre voy a disfrutar lo que hacía en mi nido, cuando no podía volar”, escribió La Liendra en su publicación.

En otras historias, La Liendra muestra cómo su mamá disfruta del agua del río y del momento mientras él aprovecha para disfrutar del paisaje y la imponente naturaleza que lo rodea.

¿La Liendra y Dani Duke terminaron su relación sentimental?

Por otro lado, los internautas no han desaprovechado la oportunidad para preguntarse por qué La Liendra no está en compañía de Dani Duke.

Aunque varios internautas insinuaron sobre una posible ruptura, ninguno de los dos ha dicho nada, por lo que solo se trataría de un distanciamiento obligado para que cada uno disfrute de su familia por separado, pero sin dejar de ser pareja.

La Liendra cuenta actualmente, solo en Instagram, con más de seis millones de seguidores y su comunidad continúa en crecimiento.

Este aumento no es casualidad, sino el resultado de la evolución que ha tenido su contenido en los últimos años.

Aunque mantiene el humor como sello personal, ha sabido darles un giro más maduro a sus publicaciones, incorporando reflexiones y mensajes que buscan generar conciencia sobre temas complejos que no suelen ser abordados por otros influenciadores.