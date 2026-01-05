Reconocido cantante hizo un fuerte reclamo contra otro artista que irrumpió en su show EN VIVO

El reconocido cantante de música popular Alzate preocupó al hacer una denuncia por medio de sus redes sociales.

El cantante publicó un video en el que le explica a sus seguidores, especialmente los de Oiba, Santander, por qué les quedó mal con su presentación.

Según sus palabras, Alzate y su agrupación llegaron desde el mediodía a Oiba, descansaron, se prepararon y llegaron al lugar del evento una hora antes para hacer los arreglos pertinentes de producción para poder tener una presentación en las mejores condiciones, tanto para ellos como para los asistentes.

Alzate junto a su mánager contaron que otro artista que debía tocar el día anterior en el lugar y que incumplió por razones que desconocen, llegó ese día y se montó a cantar de manera arbitraria y atarvana ocupando su espacio y tiempo de presentación.

Alzate se mostró muy molesto y triste por la situación y además de darle explicaciones a su público, les pidió excusas y les dijo que, aunque quisiera no se podía quedar porque tenía otros compromisos que cumplir en la ciudad de Pasto.

"Fue un atarván", expresó Alzate en su publicación.

Aunque el cantante no mencionó el nombre del otro artista involucrado, en las redes sociales se dice que podría ser con la agrupación vallenata de Nelson Velásquez.

Por ahora el cantante no se ha pronunciado al respecto para confirmarlo o desmentirlo.

Por su parte, Alzate y su representante dejaron claro que los que pierden son las personas que tenían la esperanza de compartir las canciones con el artista en vivo y en directo.

Además, Alzate contó que intentaron hablar de manera diplomática con la otra agrupación pero que no aceptaron ningún término y que incluso recibieron insultos y malos tratos.

Los seguidores del artista expresaron su apoyo en redes sociales, comprendiendo que la situación estaba fuera de sus manos.

Muchos lamentaron que la fiesta se viera empañada por un conflicto entre agrupaciones, mientras otros resaltaron la actitud profesional de Alzate.

Por ahora, Alzate continúa con su agenda en diferentes ciudades, mientras los seguidores de Oiba esperan que en futuras ediciones de sus ferias se garantice una mejor organización para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.