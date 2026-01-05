Mariana Pajón enternece con la emotiva celebración de cumpleaños a su papá: “el abuelo alcahueta”

Mariana Pajón volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir una emotiva publicación por el cumpleaños de su padre.

¿Cómo celebró Mariana Pajón el cumpleaños de su papá?

Recientemente, la deportista colombiana ha estado en el centro de la conversación digital, no por las competencias de BMX, sino por su vida personal desde que dio a luz a su primer hijo.

Y es que desde que nació Théo, en el mes de noviembre, cada momento ha captado la atención de sus millones de seguidores. No obstante, en esta ocasión, la protagonista fue la emotiva celebración que tuvo su padre junto a su pequeño bebé.

A través de las historias de Instagram donde suma más de 2 millones de seguidores, Marina Pajón compartió un collage de imágenes en el que llamó la atención un momento sencillo que despertó reacciones entre quienes siguen de cerca su vida dentro y fuera del deporte.

Mariana Pajón derrite corazones al celebrar el cumpleaños de su papá con su hijo en brazos. (Foto: AFP)

En una de las historias publicadas, la deportista mostró una fotografía en la que se ve a su papá frente a un pastel, al parecer mientras le cantan la canción del feliz cumpleaños.

Mariana acompañó la publicación con un mensaje cargado de significado, en el que recalcó la importancia de esa fecha especial: “el abuelo alcahueta estuvo de cumple”.

¿Qué detalle con su bebé enterneció a los seguidores de Mariana Pajón?

En otra imagen, la ciclista compartió una escena que no pasó desapercibida: su papá aparece cargando al bebé de la deportista, quien sostiene un globo con el mensaje “Feliz cumple abuelo”, lo que por supuesto enterneció a su fanaticada.

Las publicaciones se suman a una serie de contenidos en los que Mariana Pajón ha mostrado fragmentos de su vida personal, especialmente desde que se convirtió en madre.

Sin entrar en demasiados detalles, la deportista ha compartido momentos cotidianos en los que ha mostrado con orgullo la nueva faceta que vive actualmente.

Mariana Pajón es reconocida a nivel mundial por su trayectoria en el BMX Race y es una de las atletas más importantes en la historia del deporte colombiano no solo por sus resultados, sino también por el impacto que ha tenido en nuevas generaciones de mujeres deportistas.

Con dos medallas de oro olímpicas y una carrera marcada por la constancia, ha logrado posicionarse como una figura clave.