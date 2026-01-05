Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Pajón enternece con la emotiva celebración de cumpleaños a su papá: “el abuelo alcahueta”

Mariana Pajón compartió un momento familiar por el cumpleaños de su padre, junto a su bebé, que enterneció.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Pajón le celebra el cumpleaños a su padre
Mariana Pajón derrite corazones al celebrar el cumpleaños de su papá con su hijo en brazos. (Foto: AFP y Freepik)

Mariana Pajón volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir una emotiva publicación por el cumpleaños de su padre.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Mariana Pajón el cumpleaños de su papá?

Recientemente, la deportista colombiana ha estado en el centro de la conversación digital, no por las competencias de BMX, sino por su vida personal desde que dio a luz a su primer hijo.

Y es que desde que nació Théo, en el mes de noviembre, cada momento ha captado la atención de sus millones de seguidores. No obstante, en esta ocasión, la protagonista fue la emotiva celebración que tuvo su padre junto a su pequeño bebé.

Artículos relacionados

A través de las historias de Instagram donde suma más de 2 millones de seguidores, Marina Pajón compartió un collage de imágenes en el que llamó la atención un momento sencillo que despertó reacciones entre quienes siguen de cerca su vida dentro y fuera del deporte.

Mariana Pajón le celebra el cumpleaños a su padre
Mariana Pajón derrite corazones al celebrar el cumpleaños de su papá con su hijo en brazos. (Foto: AFP)

En una de las historias publicadas, la deportista mostró una fotografía en la que se ve a su papá frente a un pastel, al parecer mientras le cantan la canción del feliz cumpleaños.

Mariana acompañó la publicación con un mensaje cargado de significado, en el que recalcó la importancia de esa fecha especial: “el abuelo alcahueta estuvo de cumple”.

¿Qué detalle con su bebé enterneció a los seguidores de Mariana Pajón?

En otra imagen, la ciclista compartió una escena que no pasó desapercibida: su papá aparece cargando al bebé de la deportista, quien sostiene un globo con el mensaje “Feliz cumple abuelo”, lo que por supuesto enterneció a su fanaticada.

Artículos relacionados

Las publicaciones se suman a una serie de contenidos en los que Mariana Pajón ha mostrado fragmentos de su vida personal, especialmente desde que se convirtió en madre.

Sin entrar en demasiados detalles, la deportista ha compartido momentos cotidianos en los que ha mostrado con orgullo la nueva faceta que vive actualmente.

Mariana Pajón es reconocida a nivel mundial por su trayectoria en el BMX Race y es una de las atletas más importantes en la historia del deporte colombiano no solo por sus resultados, sino también por el impacto que ha tenido en nuevas generaciones de mujeres deportistas.

Mariana Pajón le celebra el cumpleaños a su padre
Mariana Pajón derrite corazones al celebrar el cumpleaños de su papá con su hijo en brazos. (Foto: AFP)

Con dos medallas de oro olímpicas y una carrera marcada por la constancia, ha logrado posicionarse como una figura clave.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón causa revuelo al compartir escena con su mamá Yina Calderón

Yina Calderón reaparece con su mamá y desata rumores sobre el cambio que marcaría su 2026

Yina Calderón dejó ver un momento clave junto a su mamá y explicó por qué este 2026 será un año clave para ella.

La Liendra conmueve a sus seguidores. La Liendra

La Liendra conmovió al recordar sus orígenes y sus raíces con un gesto humilde junto a su familia

La Liendra conmovió en redes al mostrar que, pese al éxito, siempre regresa a sus raíces para compartir con los suyos.

Fallece Jayne Trcka, actriz de Scary Movie Talento internacional

Fallece Jayne Trcka, actriz de Scary Movie y referente del fisicoculturismo, a los 62 años

Falleció Jayne Trcka, actriz de Scary Movie y referente del fisicoculturismo, cuyo deceso sigue siendo materia de investigación.

Lo más superlike

Eva Schloss muere a los 96 años Talento internacional

Muere Eva Schloss a los 96 años: la historia de la hermanastra de Ana Frank que sobrevivió a Auschwitz

Falleció Eva Schloss, la superviviente que dedicó décadas a educar sobre el Holocausto y a mantener la memoria de Ana Frank.

Mañana confirman un nuevo habitante. La casa de los famosos

Mañana se revelará un nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿de quién se trata?

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto