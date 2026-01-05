Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, revela su boda y sorprende por la ausencia del exreguetonero

La creadora de contenido Jesaaelys, hija del famoso cantante Daddy Yankee volvió a captar la atención de sus seguidores, tras compartir una noticia que tomó por sorpresa a muchos.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Cómo anunció Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, su boda en redes sociales?

A través de sus redes sociales, la influencer confirmó que se casó y acompañó el anuncio con una serie de imágenes que documentan uno de los momentos más importantes de su vida personal.

La publicación se realizó el domingo 4 de enero, cuando Jesaaelys compartió un carrusel de fotografías de la ceremonia junto a un mensaje que rápidamente se viralizó.

En el texto, la influencer reveló que la boda se celebró meses atrás, específicamente el 4 de octubre de 2025, fecha que marcó el inicio de esta nueva etapa junto a su ahora esposo, Carlos Olmo.

Las imágenes muestran distintos momentos de la boda, desde el ingreso de la novia, los gestos de complicidad entre la pareja, los anillos de matrimonio y algunos instantes posteriores a la ceremonia.

La publicación fue recibida con miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas del mundo digital.

Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, muestra detalles de su matrimonio sin su padre. (Foto: AFP)

¿Daddy Yankee estuvo en la boda de su hija Jesaaelys?

En el mensaje que acompañó las fotografías, confirmó que se había casado con el amor de su vida, sin entrar en mayores detalles sobre la celebración, pero dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara conmueve al mostrar un momento sensible con su pequeña hija Emilia

En las fotografías se aprecia a la hija de Daddy Yankee con un vestido blanco de corte sencillo, tirantes y falda amplia, acompañado de un ramo de flores naturales.

La estética del evento fue sobria y luminosa, acorde con el estilo que Jesaaelys suele mostrar en sus plataformas digitales.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presencia de su madre, Mireddys González, quien tuvo un papel protagónico durante la ceremonia. Fue ella quien acompañó a la novia hasta el altar, un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores de la creadora de contenido.

Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, muestra detalles de su matrimonio sin su padre. (Foto: AFP)

Además otro aspecto que generó conversación en redes sociales fue la visible ausencia de Daddy Yankee.

El cantante no apareció en las imágenes compartidas, lo que reavivó los comentarios sobre la relación distante que mantiene con su hija desde su proceso de separación con Mireddys González.