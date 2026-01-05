Paola Jara conmueve al mostrar un momento sensible con su pequeña hija Emilia

Paola Jara, una de las cantantes más influyentes de la música popular en Colombia, compartió una emotiva noticia con sus millones de seguidores sobre su pequeña Emilia.

¿Qué emotiva noticia compartió Paola Jara sobre su hija Emilia?

En el mes de noviembre se conoció el nacimiento de la pequeña bebé que llegó al hogar de Paola Jara y Jessi Uribe, la primera hija fruto de su unión, y desde entonces se ha convertido en toda una sensación en redes sociales.

Aunque los cantantes de música popular se han sumado a la tendencia de no mostrar el rostro de su bebé, han compartido distintos momentos que reflejan las facetas que viven a diario junto a la pequeña, quien ya tiene un mes de nacida.

En esta ocasión, Paola Jara sorprendió al contar que hoy, lunes 5 de enero, sería una nueva jornada de vacunas para su bebé. La cantante compartió una imagen en la que se aprecia el pequeño cuerpo de la niña, vestida con medias blancas y un traje de hilo en tono nude.

Paola Jara muestra cómo vivió el día de vacunas de Emilia. (Foto: AFP)

¿Cómo reaccionó Paola Jara a la jornada de vacunas de Emilia?

La publicación estuvo acompañada del mensaje “Día de vacunas”, junto a un emoji de nostalgia y llanto, lo que generó miles de reacciones, ya que muchos padres se identificaron con el sentimiento que despiertan estas jornadas, en las que incluso algunos bebés pueden presentar malestar tras la aplicación de las vacunas.

Y aunque no fue visible su reacción, posteriormente la artista colombiana se mostró entrenando, dejando ver a sus seguidores cómo luce su figura tras casi dos meses de haber dado a luz.

Luego de disfrutar de las fiestas de fin de año, volvió a entrenar; además, se le vio compartiendo y disfrutando junto a su pequeña bebé y su esposo la primera Navidad en su nueva etapa como mamá.

Por lo pronto, se desconoce cuándo volverá a los escenarios; sin embargo, lo que sí se sabe es que continúa promocionando nuevas canciones a través de sus redes sociales, mientras disfruta plenamente de su etapa de maternidad y mantiene el contacto con sus seguidores.