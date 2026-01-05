Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaparece con su mamá y desata rumores sobre el cambio que marcaría su 2026

Yina Calderón dejó ver un momento clave junto a su mamá y explicó por qué este 2026 será un año clave para ella.

Yina Calderón causa revuelo al compartir escena con su mamá
Yina Calderón sorprende al mostrarse junto a su mamá y hacer confesión sobre el 2026. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia tras hacer una confesión relacionada con su familia, hecho que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

¿Qué confesión de Yina Calderón sobre su familia la puso en tendencia?

A través de sus historias de Instagram, la empresaria de fajas no solo llamó la atención al aparecer junto a la DJ Marcela Reyes, en un encuentro en el que se les vio celebrando, sino también por la presencia de una persona en la mesa que sorprendió a más de uno: su madre.

Poco antes de este encuentro, Yina Calderón había hecho dos anuncios importantes que impactaron a sus millones de seguidores.

Primero, reveló que se encontraba en Medellín y, posteriormente, antes de mostrar su reunión con Marcela Reyes, dejó ver que estaba acompañada por su mamá, un detalle que no pasó desapercibido.

Aunque el ambiente que mostraba en redes era de celebración y reencuentros emotivos, la creadora de contenido también aprovechó para hacer una confesión delicada.

Yina contó que su hermana, Leonela, había sufrido un accidente de tránsito mientras se movilizaba con una amiga.

Según explicó, afortunadamente ninguna de las personas involucradas resultó lesionada; sin embargo, el vehículo en el que se transportaban sí presentó pérdida total.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo.

A pesar de lo ocurrido, llamó la atención de muchos que Yina Calderón se mostrara posteriormente compartiendo, tomando algunos tragos y disfrutando del encuentro con la DJ antioqueña y su mamá.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su año con su madre?

El episodio volvió a poner a Yina Calderón en el centro de la conversación digital, luego de confesar que este 2026 sería su año, en gran parte porque su mamá está nuevamente a su lado.

Cabe recordar que la empresaria colombiana y su madre estuvieron distanciadas y enfrentaron varias polémicas relacionadas con la relación sentimental que ella sostenía con un hombre considerablemente menor, situación con la que la influencer no estaba de acuerdo.

Este desacuerdo generó un distanciamiento que se hizo evidente tras su salida de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

