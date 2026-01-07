Juanda Caribe hizo conmovedora confesión antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia

Apocos días de que por fin se abran las puertas de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, uno de los participantes confirmados para esta tercera temporada, compartió un emotivo post en el que se despidió de sus seres queridos.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido humorista ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, sorprendió al revelar cómo fue su emotiva despedida previo a su ingreso al reality de convivencia del Canal RCN.

"Esto es por ustedes y para ustedes, mi motor, mis padres, mi mujer, mi hija, mis hermanos y primos", escribió el barranquillero en la descripción del post que ya cuenta con miles de corazones.

¿Por qué Juanda Caribe captó la atención en redes sociales antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Pero sin duda, que terminó acaparando la atención de los internautas, fue las sentidas palabras con las que encomendó su participación a Dios, quien será su guía a lo largo de este proyecto que está a punto de comenzar.

"Seré, Juan David Muñoz, ya me están notificando el quedarme sin comunicación, pongo en manos de Dios este proyecto, que sea Él guiándome, que me use como quiera, no intentaré nada solo que Dios me use para seguir llevando mi misión a cabo, hacer felices a quienes me rodean", señaló.

Juanda Caribe se despide de su team. Foto | Canal RCN.

En el video, se puede observar con detalle el momento exacto en el que el también cantante se despide de su 'team' y de todas aquellas personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que Juanda Caribe se une a un grupo de famosos que desde ya prometen poner a temblar la casa, ellos son:

Manuela Gómez

'Campanita'

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Juanse Laverde

Alejandro Estrada

Renzo Meneses

Beba

Jay Torres

Juan Palau

Sara Uribe

Mariana Zapata

Sofía Jaramillo

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.