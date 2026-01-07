Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe hizo conmovedora confesión antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia

Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia, compartió profundo mensaje antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe posando a la cámara.
Juanda Caribe se despide con conmovedoras palabras antes de su ingreso a la casa. Foto | Canal RCN.

Apocos días de que por fin se abran las puertas de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, uno de los participantes confirmados para esta tercera temporada, compartió un emotivo post en el que se despidió de sus seres queridos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido humorista ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, sorprendió al revelar cómo fue su emotiva despedida previo a su ingreso al reality de convivencia del Canal RCN.

Artículos relacionados

"Esto es por ustedes y para ustedes, mi motor, mis padres, mi mujer, mi hija, mis hermanos y primos", escribió el barranquillero en la descripción del post que ya cuenta con miles de corazones.

Artículos relacionados

¿Por qué Juanda Caribe captó la atención en redes sociales antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Pero sin duda, que terminó acaparando la atención de los internautas, fue las sentidas palabras con las que encomendó su participación a Dios, quien será su guía a lo largo de este proyecto que está a punto de comenzar.

"Seré, Juan David Muñoz, ya me están notificando el quedarme sin comunicación, pongo en manos de Dios este proyecto, que sea Él guiándome, que me use como quiera, no intentaré nada solo que Dios me use para seguir llevando mi misión a cabo, hacer felices a quienes me rodean", señaló.

Juanda Caribe posando a la cámara.
Juanda Caribe se despide de su team. Foto | Canal RCN.

En el video, se puede observar con detalle el momento exacto en el que el también cantante se despide de su 'team' y de todas aquellas personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que Juanda Caribe se une a un grupo de famosos que desde ya prometen poner a temblar la casa, ellos son:

  • Manuela Gómez
  • 'Campanita'
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde
  • Alejandro Estrada
  • Renzo Meneses
  • Beba
  • Jay Torres
  • Juan Palau
  • Sara Uribe
  • Mariana Zapata
  • Sofía Jaramillo

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.

Juanda Caribe posando a la cámara.
Esto dijo Juanda Caribe tras despedirse de su región. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ni Paola Jara ni Jessi Uribe: revelan a quién se parece realmente la pequeña Emilia Paola Jara

Ni a Paola Jara, ni a Jessi Uribe, la cantante reveló a quién se parece su hija Emilia

Paola Jara puso fin al misterio y reveló a quien se parece su pequeña hija con Jessi Uribe.

Lucca enternece las redes sociales. La Segura

Así reaccionó La Segura cuando su hijo Lucca comió sin ayuda por primera vez

Lucca comió sin ayuda por primera vez y sus padres, La Segura e Ignacio Baladán, celebraron con ternura en redes.

Millonarios y Bogotá se preparan para el impacto del regreso de Falcao. Falcao

Así se anunció el regreso del ‘Tigre’ a Millonarios

El retorno de Falcao García a Millonarios no solo fortalece al equipo, también proyecta un impacto económico clave para Bogotá.

Lo más superlike

El Jefe confirma a Sofía Jaramillo La casa de los famosos

El Jefe confirma a Sofía Jaramillo como nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026

Sofía Jaramillo fue confirmada por El Jefe como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Paola Jara responde si duerme desde que nació Emilia Paola Jara

Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal