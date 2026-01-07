Messi se sincera y revela manías poco comunes que definen su personalidad

Lionel Messi volvió a ser tendencia mundial al mostrarse sin filtros en una charla en la que dejó al descubierto rasgos poco conocidos de su personalidad, su forma de vivir la soledad, sus manías cotidianas y el momento emocional que atraviesa.

En un clima relajado, Messi dejó claro que, detrás del ídolo, existe una persona estructurada, sensible y con hábitos muy particulares que no siempre coinciden con la imagen pública que lo acompaña.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanda Caribe hizo conmovedora confesión antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia

¿Cómo es Lionel Messi cuando no está dentro de una cancha?

Messi se describió como alguien con rasgos poco convencionales, especialmente en su vida diaria. Reconoció que disfruta mucho de los momentos de silencio y de estar a solas, algo que valora aún más desde que vive en Miami junto a su familia.

En esos momentos, busca refugio en actividades simples, mirar televisión, seguir algún partido o simplemente desconectarse, para él, esos espacios de calma son fundamentales para mantener el equilibrio mental luego de años de exposición, presión y exigencia permanente.

Artículos relacionados Angélica Jaramillo Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre acusaciones de abandonar a su hermana Angélica Jaramillo

¿Por qué el orden y la rutina son tan importantes para Messi?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su relación con la organización. Messi confesó ser una persona extremadamente estructurada, a la que los imprevistos le cuestan asimilar.

Lionel Messi se muestra natural y reflexivo fuera de la cancha. (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Incluso reconoció que no le agrada que le muevan sus cosas y que necesita sentir cierto control sobre lo cotidiano, curiosamente, identificó estos mismos rasgos en dos de sus hijos, una herencia silenciosa que aparece sin darse cuenta.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

¿Qué rol juega para Messi su familia en esta etapa rumbo a 2026?

En este retrato personal, la figura de Antonela Roccuzzo aparece como un pilar absoluto y reconoció que ella lo conoce como nadie y que podría contar muchas más cosas sobre su forma de ser.

También habló de su tendencia a guardarse todo, a procesar las emociones en silencio y a exigirse más de lo que cualquiera podría imaginar, esa autoexigencia lo acompañó toda su carrera y sigue vigente incluso hoy, cuando su legado ya está asegurado.

Messi dejó ver hábitos poco comunes que lo acompañan desde hace años. (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Messi se mostró tal cual es, sencillo, introspectivo, amante del orden y de la tranquilidad, sigue siendo extraordinario con la pelota, pero que fuera de la cancha se define, sin vueltas, como alguien diferente, auténtico y profundamente humano.