Mañana se revelará un nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿de quién se trata?

La tercera temporada de La casa de los famosos sigue sumando sorpresas y expectativa con cada anuncio de nuevos habitantes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mañana confirman un nuevo habitante.
Mañana confirman un nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

El Canal RCNacaba de anunciar que todavía quedan habitantes por confirmar en La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada.

Cada día que pasa se acerca el estreno de la novela de la vida real. En los últimos días, El jefe del programa ha ido revelando los nombres de los habitantes escogidos por él.

Con cada revelación, los televidentes elevan sus expectativas por las personalidades que reunirá esta nueva temporada.

Entre los habitantes que ya se anunciaron resaltan muchos nombres del entretenimiento colombiano y se va moldeando así el grupo final que competirá por el codiciado premio.

¿Cuáles son los famosos confirmados por el Jefe en La casa de los famosos Colombia 2026?

La producción ha anunciado el ingreso de personajes como:

Como si fuera poco, aún faltan participantes por ser confirmados y el canal ya anunció que mañana revelará a otro integrante de la casa.

Esta noticia ha emocionado mucho a los seguidores del programa que esperan ver a su famoso favorito dentro de la casa.

¿Cuáles son los famosos elegidos por el público en La casa de los famosos Colombia 2026?

Anteriormente, otros habitantes entraron a la casa, pero por la votación del público, entre este grupo se encuentran:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torrex
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz

El grupo está casi completo y con los días conoceremos a los habitantes que aún faltan para cerrar el selecto grupo de la tercera temporada.

El programa comienza el próximo 12 de enero y ya los teams empezaron a hacerse sentir.

Esta temporada tiene muchos contrastes de personalidades y promete ser una de las más emocionantes del reality.

La mezcla de figuras del entretenimiento, creadores de contenido digital y artistas consolidados genera un abanico de estilos que asegurarán choques, alianzas y momentos memorables.

Además, la producción confirmó que la señal del programa estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo a los seguidores vivir cada detalle de lo que ocurre dentro de la casa en tiempo real.

Esta transmisión podrá ser vista a través de la aplicación del Canal RCN, donde los usuarios tendrán acceso exclusivo al contenido y, además, podrán participar activamente en la dinámica del reality votando por sus famosos favoritos cuando se requiera.

