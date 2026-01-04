Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre un tropiezo laboral que marcó su carrera: "Mala mía"

Luisa Fernanda W reveló en un podcast cómo una campaña publicitaria terminó afectando su imagen y credibilidad.

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su trabajo.
Luisa Fernanda W habló de una mala experiencia laboral que casi daña su imagen. (Foto Jason Koerner/AFP)

Luisa Fernanda W se sinceró y contó en un podcast la mala experiencia que tuvo mientras realizaba una publicidad para una marca.

Luisa Fernanda W confesó que le tocó devolver dinero.
Luisa Fernanda W confesó que le tocó devolver dinero por culpa de una marca. (Foto Jason Koerner/AFP)

En el espacio, la creadora de contenido contó con muchos detalles uno de los sucesos que la ha hecho más exigente a la hora de aceptar las ofertas laborales que le hacen las diversas marcas.

¿Cómo fue la mala experiencia de Luisa Fernanda W haciendo una pauta publicitaria?

Luisa empieza contando que la buscó una marca de planchas de pelo y que aceptó sin pensarlo mucho.

Según sus palabras, ella no se tomó el tiempo de investigar a fondo la empresa que la estaba contratando, pero que lo vio como algo muy sencillo y que solo era cuestión de que le enviaran la plancha y ella se grabara usándola.

Sin embargo, asegura que la pauta fue tan exitosa que al negocio le llegaron tantos pedidos que no pudieron responder, lo que terminó afectando directamente su imagen.

La influencer relató que las personas comenzaron a reclamarle a ella, llegando incluso a tildarla de “l4drona” y “est4fadora”.

Aunque intentó explicar que su papel se limitaba a ser la imagen de la campaña, la presión fue tan fuerte que decidió devolver dinero de su propio bolsillo para evitar discusiones interminables.

Este episodio, según confesó, se convirtió en una lección que la llevó a ser más cuidadosa y selectiva con las marcas con las que colabora, sin importar si eso genera críticas por ser “excluyente”.

“Mala mía no haber investigado mucho más”, expresó Luisa Fernanda W en el podcast.

¿Luisa Fernanda W y Pipe bueno siguen juntos?

Mientras tanto, en el plano personal, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han demostrado que su relación atraviesa un buen momento.

Recientemente fueron vistos disfrutando en familia a bordo de un yate, en una reunión que Pipe denominó “fiesta de papás”, donde compartieron bailando y cantando.

Además, la pareja se dejó ver muy enamorada durante el concierto de Silvestre Dangond en Santa Marta, disipando rumores de separación y confirmando que su vínculo sigue fortalecido.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno disipan rumores de ruptura.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están más enamorados que nunca. (Foto Canal RCN)
