Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Una tendencia viral revive un antiguo secreto de las abuelas, el dusting powder, un polvo corporal que promete frescura todo el día.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca.
El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Foto Freepik

Una tendencia que mezcla nostalgia, belleza y autocuidado se ha tomado TikTok y otras redes sociales, despertando la curiosidad de miles de usuarios.

Se trata del dusting powder, un polvo corporal que muchas personas están redescubriendo y adaptando con recetas caseras, dejando de lado ingredientes agresivos para la piel y recuperando prácticas que, décadas atrás, eran habituales en la rutina diaria de nuestras abuelas.

Lejos de ser una moda completamente nueva, este hábito tiene raíces profundas en los años 50 y 60, cuando el uso de polvos perfumados era sinónimo de pulcritud, feminidad y cuidado personal.

Artículos relacionados

¿Qué es el dusting powder y por qué se volvió viral?

El dusting powder es un polvo corporal de textura fina que se aplica sobre la piel con el objetivo de absorber la humedad, reducir el sudor y dejar una sensación ligera y limpia.

Puede ser perfumado o neutro, con o sin brillo, y su uso no está limitado a un solo género, en plataformas como TikTok, influencers y creadores de contenido han mostrado cómo integrarlo a la rutina diaria, resaltando sus beneficios frente a productos del mercado.

 

En países latinos, la tendencia ha tomado un giro interesante, pues muchas personas están optando por preparaciones caseras, utilizando ingredientes económicos y fáciles de conseguir como la maicena o talcos con pH neutro.

Artículos relacionados

¿Por qué las recetas caseras como el dusting powder han ganado tanta popularidad?

El auge de estas fórmulas artesanales se debe, en gran parte, a la búsqueda de alternativas más naturales.

La maicena, por ejemplo, es conocida por su capacidad para absorber la humedad sin resecar, mientras que los aceites esenciales aportan fragancia y una experiencia sensorial relajante.

Una tendencia viral en TikTok revive un antiguo secreto de las abuelas.
Una tendencia viral en TikTok revive un antiguo secreto de las abuelas. Foto Freepik

Además, preparar dusting powder en casa permite personalizar la fragancia y controlar lo que se aplica sobre la piel, un proceso que para muchos se ha convertido en un ritual de autocuidado que conecta con la memoria familiar y con prácticas transmitidas por generaciones.

Artículos relacionados

¿Cómo y dónde se aplica el dusting powder?

Suele aplicarse después del baño, sobre la piel seca o ligeramente hidratada, para sellar la frescura, las zonas más comunes incluyen las axilas, el escote, la parte interna de los muslos, los glúteos y los pies, especialmente para combatir la humedad y el mal olor.

Maicena, aroma y frescura: el dusting powder conquista las rutinas beauty.
Maicena, aroma y frescura: el dusting powder conquista las rutinas beauty. Foto Freepik

Algunas personas también lo usan en el cabello como alternativa al shampoo en seco, ayudando a absorber el exceso de grasa, e incluso hay quienes lo espolvorean ligeramente sobre pijamas o sábanas para mantener una fragancia suave durante la noche.

Más allá de la estética, el dusting powder representa un regreso a lo simple una tendencia que no solo revive un secreto de belleza del pasado, sino que demuestra que muchas prácticas tradicionales siguen vigentes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Este año, la Selección Colombia regresa a un Mundial de Fútbol de mayores y el país celebrará unas nuevas elecciones presidenciales.

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

El mundo le da la bienvenida al 2026 y estas canciones aparecen como la mejor opción para llenarse de motivación y alegría.

Colores Curiosidades

¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología

La psicología del color explica por qué usar ciertas tonalidades ideales para recibir el Año Nuevo 2026.

Lo más superlike

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

Christian Nodal dedicó una serenata a Ángela Aguilar, reavivando el debate sobre su relación y los rumores recientes.

Fallece influencer durante transmisión en vivo Viral

Fallece influencer durante transmisión en vivo mientras realizaba reto extremo

Sara Uribe posando a la cámara. Sara Uribe

Sara Uribe mostró su sentida despedida antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto

Juanda Caribe lideró campaña que transformó la vida de un niño barranquillero La casa de los famosos

Juanda Caribe lideró campaña solidaria que transformó la vida de un niño barranquillero