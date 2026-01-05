Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Campaña busca evitar el desalojo de Mickey Rourke tras enfrentar grave crisis

Mickey Rourke enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras acumular una fuerte deuda que podría dejarlo sin hogar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mickey Rourke atraviesa una dura crisis y sus amigos salieron a tenderle la mano.
Mickey Rourke atraviesa una dura crisis y sus amigos salieron a tenderle la mano. Foto AFP/Jamie McCarthy

En los últimos días se conoció que Mickey Rourke, actor reconocido por su participación en producciones icónicas y por su estilo irreverente, enfrenta un momento financiero delicado que podría llevarlo a perder su vivienda actual.

Ante este panorama, personas de su círculo cercano decidieron organizar una campaña económica para ayudarle a sortear esta etapa difícil.

Artículos relacionados

¿Qué llevó a Mickey Rourke a esta compleja situación económica?

De acuerdo con personas cercanas al actor, los problemas financieros se fueron gestando a lo largo de varios meses.

La falta de contratos constantes en cine y televisión, sumada a gastos personales y compromisos adquiridos con anterioridad, terminaron creando un desbalance difícil de controlar.

 

Esto provocó retrasos en el pago del arriendo de su vivienda, lo que derivó en un proceso que amenaza con sacarlo del lugar donde reside actualmente.

La deuda acumulada por concepto de alquiler supera los 59.000 dólares, una cifra que, llevada a pesos colombianos, equivale aproximadamente a más de 230 millones de pesos, un monto considerable incluso para alguien con una trayectoria tan amplia como la suya.

Artículos relacionados

¿Cómo surgió la campaña para apoyar a Mickey Rourke?

Con la autorización del propio actor, se creó una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos que permitan cubrir los gastos inmediatos de vivienda y brindarle estabilidad mientras reorganiza su vida financiera.

Mickey Rourke enfrenta problemas económicos y una deuda de arriendo superior a 50 mil dólares.
Mickey Rourke enfrenta problemas económicos y una deuda de arriendo superior a 50 mil dólares. Foto Freepik

Quienes impulsaron la iniciativa resaltaron no solo la urgencia del caso, sino también el legado artístico de Rourke, en los mensajes de apoyo lo describen como una figura intensa, auténtica y valiente, que en su mejor momento marcó una era en Hollywood por atreverse a elegir caminos poco convencionales.

Artículos relacionados

¿Qué revela el caso de Mickey Rourke sobre la fama y la fragilidad financiera?

Este episodio ha abierto una conversación más amplia sobre la realidad de muchos artistas una vez que los reflectores se apagan, el reconocimiento internacional, los premios y los papeles memorables no siempre garantizan estabilidad económica a largo plazo.

Espacios multifuncionales: convierte cada rincón en algo útil
El actor de Iron Man 2 podría perder su casa y ya existe una campaña para ayudarlo. (Foto: Wirestoc)

La historia de Rourke ha generado empatía entre seguidores que hoy reflexionan sobre la vulnerabilidad que existe detrás de la fama, también ha servido para visibilizar la importancia de las redes de apoyo en momentos de crisis.

Mientras la campaña continúa activa, la expectativa es que el actor logre reunir los recursos necesarios para saldar su deuda, evitar el desalojo y concentrarse en su bienestar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Uribe posando a la cámara. Sara Uribe

Sara Uribe mostró su sentida despedida antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe, quien recientemente se convirtió en la nueva confirmada, mostró detalles de cómo fue el emotivo momento.

El emotivo gesto de Luis Alberto Posada con un pequeño fan que tocó corazones Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada se mostró conmovido con pequeño fan de su música

El cantante Luis Alberto Posada no pudo ocultar su emoción al compartir un momento especial con un pequeño fan.

Marilyn Patiño Talento nacional

Marilyn Patiño, de La casa de los famosos 2026, enamoró al mostrar su figura vestida de salvavidas

Marilyn Patiño pronto entra a La casa de los famosos Colombia, así que derrochó belleza con su aspecto físico.

Lo más superlike

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

Christian Nodal dedicó una serenata a Ángela Aguilar, reavivando el debate sobre su relación y los rumores recientes.

Fallece influencer durante transmisión en vivo Viral

Fallece influencer durante transmisión en vivo mientras realizaba reto extremo

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto

Juanda Caribe lideró campaña que transformó la vida de un niño barranquillero La casa de los famosos

Juanda Caribe lideró campaña solidaria que transformó la vida de un niño barranquillero