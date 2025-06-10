Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García confesó qué vínculo tiene con WestCol tras su ruptura con Altafulla: esto dijo

Karina García se pronunció en Buen Día, Colombia acerca del vínculo que tiene con WestCol tras su ruptura con Altafulla.

María Camila Arteaga
Karina García se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al cautivar con su carisma a todos sus seguidores. Además, acaparó la atención mediática al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, la influenciadora se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al hacer una sorprendente confesión acerca del especial gesto que ha tenido el streamer WestCol, desde que confirmó su ruptura con Altafulla.

¿Qué dijo Karina García sobre el vínculo que ha tenido WestCol tras su ruptura?

En la mañana de este 6 de octubre, Karina García fue una de las invitadas al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que compartió varios detalles acerca de su reciente ruptura con el cantante Altafulla.

Además, Karina García detalló durante la entrevista que tiene una especial amistad con el creador de contenido digital WestCol, pues resaltó lo especial que ha sido y, también, compartió el incondicional apoyo que le ha dado desde que anunció que terminó con su expareja:

“Yo acepté esta pelea no por el dinero, sino para salir de la zona de confort. Lo acepté porque el dueño es mi amigo que es WestCol y es un reto. O sea, a pesar de mi manera de ser, quise enfrentarme a este reto.

¿Qué dijo Karina García acerca de su ruptura con Altafulla?

Durante la entrevista, abrió su corazón acerca de las expectativas que tiene acerca de su futuro, pues manifestó que no está en búsqueda de tener otra relación, pues se está proyectando a nivel personal y profesional.

Así también, Karina habló acerca del comunicado oficial que hizo hace unos días a través de sus redes sociales, donde confirmó públicamente su ruptura con Altafulla, detallando lo siguiente:

“Realmente, siento que de mi ruptura no tengo mucho que hablar. En el comunicado dije lo que quería expresar. Además, sé que tengo un fandom hermoso tras mi exrelación con Altafulla", agresó la influenciadora.

Por su parte, Karina aclaró que está en un proceso de sanación tras las experiencias que vivió con Altafulla durante su relación:

"Siento que mis seguidores están en un proceso de sanación. Saqué el comunicado única y exclusivamente para los fans, pues terminamos hace 15 días. Estoy sanando mi corazón”, agregó la influenciadora.

