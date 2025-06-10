Yina Calderón se dejó ver despechada: ¿sería por Westcol?

La polémica empresaria Yina Calderón, en los últimos días ha dado mucho de qué hablar y eso ya no es una sorpresa, sin embargo, lo que ha asombrado a sus seguidores y a los usuarios de redes sociales, es que se ha mostrado despechada en diferentes momentos y por eso, la opinión pública se pregunta ¿quién es el hombre por el que estaría sintiendo despecho?

¿Por qué Yina Calderón está despechada?

A través de un video que ha circulado a través de las redes sociales, se ve a Yina Calderón pasada de copas en una discoteca cantando a todo pulmón una canción de despecho, pero lo que generó curiosidad es ¿por quién está despechada?, y los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos asumieron que podría estar triste por Westcol, ya que tras su transmisión en vivo, algunos notaron que a ella le podría gustar el streamer, sin embargo, esto son solo suposiciones que han rondado en el internet.

¿Cuál es la historia en la que Yina Calderón reveló que podría estar despechada?

Tras filtrarse el video en el que se ve a Yina Calderón cantando con mucho despecho, la empresaria reposteó un TikTok a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram y lo que escribió generó mucha curiosidad, pues el clip que compartió es la canción ‘I Miss You’ del cantante Beéle y en el video, la persona que lo hizo escribió “pobre del que esté al lado mío cuando el infiel cante “I Miss You” y Calderón añadió con emojis de caritas llorando “¿por qué lo hiciste”? confirmando que sí podría tener el corazón roto por un amor.

¿Quién podría ser el hombre por el que Yina Calderón está despechada?

Aunque no se sepa con certeza qué es lo que está pasando con la vida amorosa de Yina Calderón, ha nacido especulaciones acerca de que a ella le podría gustar el famoso streamer Westcol, pues esta teoría nació tiempo atrás cuando un día, en medio de copas, la empresaria insinuó preguntándose si sí le gusta el influencer, pero esta teoría tomó más fuerza cuando estuvo en el streaming del paisa y allí se vio ciertas actitudes que para muchos, podría ser señales de que ella sí tiene un gusto hacia él y más cuando no podía disimular su rostro de tristeza cuando él le hacía comentarios que la podían herir.