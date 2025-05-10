Karina García reveló cuánto pagó Westcol por la cena: “¡Menos mal eres millonario!”

Luego de que Karina García tomara la decisión de dar por terminada su relación con el cantante barranquillero Andrés Altafulla, se dio a conocer en redes sociales su salida a cenar con Westcol.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla sorprendió con un video cantando despechado tras su ruptura con Karina García

Algo que llamó la atención de los seguidores fue el alto costo que tuvo la cena entre la modelo y el streamer.

¿Cómo reaccionó Karina García tras ser tildada de infiel a Altafulla? Esto dijo Westcol

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol a través de un en vivo dio compartió todo lo que fue la salida con la modelo paisa.

En varios videos que han circulado en redes sociales, se ve al streamer colombiano llegando en su lujoso vehículo a la casa de Karina, quien no dudó en expresar que la paisa vivía en un gran sector de Medellín, lo bonita que era su casa y la espectacular vista que tenía.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

Al llegar, el youtuber se mostró muy feliz al ver a Karina García luciendo un vestido corto rojo. Durante la conversación, la modelo contó que nunca había hecho un house tour a sus seguidores y decidió compartir este momento con los fans de Westcol, luego de que él la convenciera de hacerlo.

Karina García y Westcol disfrutan de lujosa cena con corte de angus en oro y champaña millonaria. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación, Westcol compartió que ya sabía quién era la modelo con la que lo estaban confundiendo y tildando de ser infiel. Karina, por su parte, aseguró que conocía lo que estaban diciendo de ella, pero que no le importaba.

Karina García y Westcol disfrutan de lujosa cena con corte de angus en oro y champaña millonaria. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó en la salida a cenar entre Karina García y Westcol?

En el trayecto de la casa de Karina García al prestigioso restaurante y en medio de la conversación, Westcol le confesó a Karina que le molestaba mucho como la trataron algunos de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Viral Falleció reconocido influencer a sus 23 años en plena transmisión en vivo

Ya en el restaurante de hablar de diversos temas, Karina compartió algunos recuerdos cuando no era famosa: “En mi pueblo vendía chuzos en el parque, también trabajaba en una panadería donde atendía a los clientes y hacía el aseo”.

Westcol y Karina García disfrutaron de un corte de angus beef laminado en oro de 24 quilates y una champaña de 5 millones de pesos; por lo que se conoció, la cuenta final fue de 25 millones de pesos.

“Ese oro que está ahí me lo deja para hacerme un arete”, bromeó Westcol, mientras que Karina dijo que, afortunadamente, tenía un amigo millonario.