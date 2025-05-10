Muere Arthur Jones, excampeón del Super Bowl, a sus 39 años: esto se sabe

El pasado viernes 3 de octubre, el equipo de la NFL ‘Baltimore Ravens’ publicó en su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones 400 mil seguidores un comunicado confirmando y lamentando la noticia de la muerte del exliniero defensivo, Arthur Jones, con quien fueron campeones del Super Bowl en el 2013, a sus 39 años.

En el comunicado, el equipo recuerda el gran deportista que fue Arthur, pero, más allá de eso, las cualidades que tenía en el trabajo en equipo y como persona, lamentando aún más su partida y generando en los fans del equipo muchos mensajes de condolencias, así como homenajes por su trabajo. No obstante, en el comunicado no confirman las causas del fallecimiento.

Sus excompañeros también se han pronunciado en las redes sociales, expresando lo mucho que van a extrañar su calidad humana, así como su empatía y lealtad, cualidades que han destacado en múltiples ocasiones. Además, los fanáticos del equipo lo recuerdan como una pieza clave para obtener el título que se ganaron en el 2013.

¿Qué se sabe de la muerte del exfutbolista americano Arthur Jones?

El ex deportista del fútbol americano profesional murió en Pompey, Nueva York, lugar en el que residía luego de su retiro y, de acuerdo con fuentes consultadas por medios internacionales, las causas habrían sido médicas, pero habría sido una muerte repentina, pues no se le conocían enfermedades previas graves.

Las fuentes indican que Jones podría haber sufrido un paro cardiaco, pues su desfibrilador doméstico se activó momentos antes de que llegaran los servicios de emergencia. No obstante, no hay un parte médico oficial o un comunicado de su familia o del equipo, indicando las causas del deceso, por lo que siguen siendo especulaciones.

¿Qué se sabía recientemente de Arthur Jones?

Últimamente, a Arthur se le veía asistiendo a las peleas de su hermano, Jon “Bones” Jones en la UFC. Además, los medios han destacado el patrimonio neto que dejó en este plano terrenal: entre 4 y 8 millones de dólares (entre 12 mil y 30 mil millones de pesos colombianos), cálculo que se hizo con sus contratos con la NFL, bonos por desempeño, dinero garantizado y hábitos de ahorro a lo largo de su carrera con siete temporadas.